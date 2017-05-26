Барнаул, 26 мая, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Руководитель аппарата Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Инна Казанцева отрицает наличие запрета для СМИ в дресс-коде и требований «правильного освещения» депутатской деятельности. Как сообщает сегодня, 26 мая, корреспондент ИА REGNUM, ряд алтайских интернет-изданий опубликовал информацию о встрече с журналистами, специально организованной по просьбе Ирины Казанцевой в день сессии, где аккредитованным СМИ были объявлены «основные требования работы с прессой»: как выглядеть, как писать и как снимать. В частности, ИА «Банкфакс» утверждает, что поводом для этой встречи оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии.

Илья Климентьев, ИА «Банкфакс» Депутаты АКЗС на сессии: листаем гламурный журнал

Некоторые персонажи репортажа, включая пресс-сектетаря крайкома КПРФ Марию Прусакову, сочли свои изображения излишне откровенными и даже провокационными, пишет «Банкфакс».

Эта история вызвала широкий резонанс в журналистской среде. В частности, редактор ИА «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев по поводу скандального фоторепортажа коллег заметил, что на тех фотографиях запечатлены депутаты, читающие глянцевые журналы, засовывающие пальцы в нос, «причем не в одну, а в обе ноздри одновременно», пьющие воду. Также на некоторых снимках видны женские депутатские ноги и премиальные телефоны Vertu.

Илья Климентьев, ИА «Банкфакс» Депутаты АКЗС на сессии: ковыряем в носу

«Журналистки должны понимать, что они не депутаты, и вести себя скромнее. В общем, Quod licet Jovi, non licet bovi. Короче, начинаю чистить сапоги, подшивать подворотничок и драить бляху пастой гои», — иронизирует Дмитрий Негреев.

Илья Климентьев, ИА «Банкфакс» Депутаты АКЗС на сессии: дорогие телефоны

Интересно, что на просьбу ИА REGNUM прокомментировать данный инцидент Инна Казанцева вначале ответила отказом, но потом все-таки пояснила, что речь шла о журналистской этике и общих рекомендациях по дресс-коду в государственных учреждениях.

Илья Климентьев, ИА «Банкфакс» Депутаты АКЗС на сессии: пьем воду и говорим по телефону

«Причем касаются они как журналистов, так и депутатов», подчеркнула Казанцева.

Она также заявила, что никаких официально прописанных правил на этот счет в АКЗС не существует.

«Это все от лукавого: пишите что хотите, никто на свободу слова не покушается. Мы лишь попросили аккредитованных в Алтайском заксобрании журналистов соблюдать журналистскую этику и элементарные правила поведения», — отметила Инна Казанцева.

По ее словам, этой же причиной объясняется то, что представителям СМИ в ходе рабочей встречи было высказано пожелание по ограничению нахождения фотокорреспондентов в самом депутатском зале.

«На моих глазах было: видеооператор запнулся и полетел в проход вместе с камерой. Смысл в том, чтобы журналисты не мешали депутатам и сами не подвергали себя риску травмирования», — заметила Инна Казанцева.

К слову, ранее, в ходе встречи, по данным ИА «Банкфакс», госпожа Казанцева озвучивала несколько другой довод: «Посмотрите, как в Госдуме все устроено — красиво и правильно: журналистов нигде не видно, а трансляция идет, все освещается». В ответ ей, впрочем, возразили, что для СМИ в Госдуме выделен целый балкон.

В АКЗС прессе отведена специально оборудованная комната, удобная для работы во всех отношениях, и походы в депутатский зал не являются запретом, — заявила руководитель аппарата алтайского парламента.

Поясняя необходимость разговора с представителями СМИ на подобную тему, Инна Казанцева заявила, что регламент работы со СМИ в алтайском Заксобрании не менялся уже давно, и новому депутатскому корпусу хотелось внести в него корректировку.

«Действительно, некоторые журналисты и депутаты могут прийти на сессию в одежде, не соответствующей статусу мероприятия: в коротких цветастых юбках, рваных джинсах или растянутых свитерах. Подача информации о работе Заксобрания нам тоже не всегда нравится. Но еще раз повторяю, мы лишь высказали свои пожелания — соблюдать дресс-код и журналистскую этику», — заключила Инна Казанцева.

Однако в своем выступлении перед журналистами она не затронула тему игнорирования обнародованных пожеланий. По сведениям «Банкфакса», «правонарушителей» будут лишать аккредитации.

Илья Климентьев, ИА «Банкфакс» Депутаты АКЗС на сессии: цветастая короткая юбка

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый состав АКЗС был избран осенью 2016 года. Как и пять лет назад, выборы проводились по смешанной системе: 34 депутата избирали по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер стал меньше: не 7%, а 5%.

Также случаи с препятствованием выполнению журналистом своих профессиональных обязанностей имели место в Чувашии. Ситуация с попыткой недопуска руководителем главы администрации Чувашии корреспондента федерального информационного агентства ИА REGNUM на федеральное мероприятие с участием Дениса Мантурова получила резонанс и стала предметом обсуждения на различных площадках, включая правительство региона.

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Тема состояния свободы слова в этом регионе получила продолжение в связи с появлением в 120-тысячном Новочебоксарске правил аккредитации журналистов горадминистрацией, которые журналисты оценили как попытку давления на СМИ.