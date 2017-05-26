Ярославль, 26 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. 28 мая в Ярославле пойдет предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета. Налицо высокое количество кандидатов в каждом округе, активная избирательная кампания. Во многих округах фамилии победителей можно сказать уже сейчас.

Yaroslavl.er.ru Дебаты на праймериз «Единой России»

В 1 избирательном округе Дзержинского района явными фаворитами гонки являются действующие депутаты — Евгений Баранов и Алексей Морозов. Фактически кампания проходит не конкурентно, и никто не мешает действующим депутатам стать победителями голосования.

Несколько сложнее ситуация обстоит во 2 округе Дзержинского района. Здесь выдвинут руководитель горисполкома «Единой России», член Избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин, и два действующих депутата муниципалитета Ярославля — директор ООО «Центр Клининговых Услуг» Андрей Золотовский и председатель регионального отделения общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России» Сергей Выржиковский. Действующие депутаты не являются «спайкой», как в округе № 1. Здесь идет спайка «Андрей Золотовский — Сергей Фефилин», а ей оппонирует Сергей Выржиковский. Андрей Золотовский, как действующий депутат и руководитель «Центра Клининговых Услуг» имеет ресурсы мобилизации избирателей. В этом плане Сергей Выржиковский ему уступает, однако Выржиковский имеет за спиной больший депутатский опыт, и большую узнаваемость.

В 3 избирательном округе Дзержинского района лидирует пара действующих депутатов: Вадим Канашкин и Андрей Лихачев. Лихачев в действующем созыве представляет 5 округ, и 3 округ все же новая для него территория. Несмотря на это сильных конкурентов у данных депутатов не наблюдается.

В 4 округе наиболее сильные позиции у действующего депутата, заместителя директора ООО «Ярстройинвест» Андрей Валиахметова и у директора школы № 11 Николая Контрова. Конкуренцию им составляет экс-депутат Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля врач Владимир Молодкин. Но скорее всего, он не сможет вырвать победу у Валиахметова и Контрова, в виду и возраста, и ограниченности в ресурсах.

В 5 округе результаты предсказуемы. Тут лидируют действующий депутат — гендиректор ООО «Ринг Премьер Отель» Роман Галагаев и политтехнолог Алексей Таганов. На праймериз интриги нет, основную интригу здесь стоит ждать на основных выборах — в данном округе работает действующий депутат от КПРФ Валерий Байло.

К 6 избирательному округу Заволжского района сейчас приковано, пожалуй, самое пристальное внимание участников политического процесса. Ведь здесь свою кандидатуру выдвинул лишенный депутатского мандата экс-председатель ярославского муниципалитета Павел Зарубин. Его конкурентами являются действующий депутат, «известный» ярославский дорожник Эдуард Авдалян и заместитель секретаря городского политсовета единороссов Ефим Савченко. Борьба в округе идет реальная и конкурентная, и результаты ее предсказать трудно. Сам Павел Зарубин высказывал в публичном пространстве опасение, что результаты праймериз в его округе могут быть подтасованы.

В 7 округе, как и в 5, все просто. Победу явно одержат Сергей Смоленский, представляющий данный округ в муниципалитете с 2004 года генеральный директор ООО «Спектринвестстрой» и врач-онколог Андрей Ганелин. Других серьезных кандидатов в округе нет. Данный округ имеет свою специфику — здесь сильны позиции депутата Ярославской областной думы Якова Якушева. Сергей Смоленский — его бизнес-партнер, а Андрей Ганелин является супругом сотрудника группы «СПЕКТР», возглавляемой Якушевым. Яков Якушев даже любезно отдал свою приемную под приемную кандидатов праймериз.

8 избирательный округ Заволжского района вызывает интригу не меньше, чем округ № 6. Здесь на праймериз заявились представители «старой команды» руководства города. Экс-председатель муниципалитета Ярославля, бывший врио главы города Алексей Малютин и бывший директор городского предприятия «Горзеленхозстрой», действующий депутат Сергей Тюрин, получивший мандат на довыборах в сентябре 2015 года. Конкуренцию этой паре составляют экс-капитан ярославского «Локомотива» Илья Горохов и лидер движения «Параспортсмен» Станислав Бураков. Спортсмены Горохов и Бураков провели активную избирательную кампанию, встречи во дворах, спортивные мероприятия, выпустили несколько волн агитационных листовок. Алексей Малютин же лично занимался поквартирным обходом, таким образом общаясь с избирателями. Исход голосования здесь предсказать трудно, но избираемый депутатом от этого округа в 2004, 2008 и 2012 годах Алексей Малютин может выиграть голосование и в этот раз. Его партнер Сергей Тюрин менее известен избирателям, и может получится, что победителями праймериз станут один представитель «старой команды» — Малютин, и один представитель «новой команды» — Горохов.

В 9 избирательном округе Заволжского района ситуация также интересная. Новый кандидат — исполнительный директор ООО «Военсервис» Александр Чернобровкин, судя по всему, выиграет праймериз. А вот кто будет вторым победителем — это вопрос. Без шума свою кандидатуру с этого округа снял Алексей Сидоров, который баллотировался по данной территории в 2008, 2012, 2013 годах. Правда, последние два раза также не дошел до голосования. Вторым лидером в округе явно является действующий депутат Светлана Агашина, но она является представителем той самой «нежелательной», «старой» команды.

Избирательный округ № 10 Кировского района Ярославля вполне предсказуем. Здесь фавориты гонки — экс-председатель регионального отделения «Гражданской Платформы», адвокат Михаил Писарец и помощник депутата областной думы Ирина Власова. Некоторую конкуренцию им составляет бывший чиновник Правительства области Илья Шестериков. Но объективно эффективную кампанию провели только Власова и Писарец.

11 округ Кировского района так же представляет некоторую интригу. Явный фаворит здесь — экс-депутат областной думы, главный врач больницы имени Соловьева Александр Дегтярев. Среди других активных кандидатов — представители «старой команды»: руководитель «Центра Семейной Медицины» Евгения Змиевская и помощник депутата Госдумы России, экс-руководитель горисполкома единороссов Егор Балашов. Кроме них, в округе есть и такой колоритный кандидат как президент «Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Ярославской области» Денис Шибанков, в прошлом выдвигавшийся в депутаты облдумы от «ПАРНАСа».

В 12 округе Красноперекопского района результаты предсказуемы. Здесь фаворитами являются действующий депутат муниципалитета, заместитель начальника цеха «Славнефть-ЯНОС» Михаил Пихтов и врач-онколог, предпочитающий нестандартные методы политической агитации Дмитрий Петровский. Другие кандидаты в округе себя не проявили.

В 13 избирательном округе Красноперекопского района могла бы быть конкурентная борьба, но обстоятельства сложились иначе. Сейчас здесь безоговорочно лидируют новоявленный депутат муниципалитета Андрей Щенников, получивший мандат Павла Зарубина и сын первого мэра Ярославля, руководитель муниципального акционерного общества «Ярославльзаказчик» Дмитрий Волончунас. В этом округе не был зарегистрирован как кандидат праймериз арбитражный управляющий, экс-помощник депутата Ярославской облдумы Кирилл Крылов, и снял свою кандидатуру экс-помощник Павла Зарубина, директор ОАО «Горстройзаказчик» Александр Торопов.

В 14 округе Ленинского района расклад также очевиден. Здесь на победу претендуют действующий депутат Александр Черепанин и директор ООО «Спорт-тайм» Юлия Миронова. Изначально конкуренцию им составлял врач Дмитрий Петровский, но он перешел в 12 избирательный округ.

Также предсказуем результат и в округе № 15. Действующий депутат директор ООО «Инвестстрой плюс» Константин Шлапак, и экс-депутат муниципалитета, а ныне — заместитель мэра Сергей Калинин явно одерживают безоговорочную победу за «неявкой» конкурентов.

В 16 округе Фрунзенского района аналогичная ситуация — у действующих депутатов Игоря Бортникова и Евгения Мясникова серьезных конкурентов нет, и именно они, явно станут победителями гонки.

В целом во Фрунзенском районе борьба бесконкурентная, явными лидерами гонки в 17 округе являются секретарь городского политсовета «Единой России» Артур Ефремов и директор «РЭУ № 16» Александр Забирко, в 18 округе — помощник члена Совета Федерации Анатолия Лисицына Дмитрий Соколов и действующий депутат муниципалитета, генеральный директор ООО «Атлантида» Миша Халтян, в 19 округе — действующие депутаты гендиректор ООО «Два Слона» Дмитрий Кузьмин и гендиректор АО «Центр организации капитального ремонта» Олег Ненилин.

Решение о выдвижении кандидатов будет принимать партийная конференция.