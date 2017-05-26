Иваново, 26 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В Иваново ликвидируют последствия мощного урагана, обрушившегося на регион накануне, 25 мая, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию оперативных служб.

ru.torange.biz Сломанное дерево

По данным единой дежурно-диспетчерской службы города Иванова, из-за грозового фронта без света остались более 20 тыс. человек. Из строя вышло около 30 трансформаторных станций, в результате аварийные отключения фиксировались в разных районах города: в местечках Минеево и Пустошь Бор, поселке Дальний, микрорайонах Авдотьино и Рабочий поселок, на проспектах Шереметевский и Ленина.

Как сообщило IvаnovoNews, в Иванове сильный ветер сорвал кровлю с многоэтажного дома.

На телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило более 50 сообщений о падении деревьев. В соцсетях появились сообщения о падениях деревьев на автомобили.

По данным Ивтелерадио, есть пострадавшие из-за падений деревьев — 17-летний подросток и мужчина 1970 года. Пострадавшие с травмами легкой и средней тяжести доставлены в учреждения здравоохранения областного центра.

Ураган затронул не только Иваново, но и районы области — Ивановский, Тейковский, Лежневский, где фиксировались аварийные отключения света. По данным «Ивэнерго», подачу электроэнергии удалось восстановить к утру 26 мая.

Атмосферный фронт затронул не только Ивановскую, но и соседние Владимирскую и Нижегородскую области. Так, во Владимирской области без электричества остались 10 населенных пунктов — сейчас аварии устранены.

За последние дни непогода бушевала и на юге России. Самые серьезные последствия — в Ставропольском крае, где непрекращающиеся в течение нескольких дней ливни привели к выходу из берегов рек. В ряде населенных пунктов спасатели вынуждены были эвакуировать население, перекрывались дороги, был введен режим ЧС. Введен режим ЧС и в Адыгее, где паводок привел к прорыву дамбы.