Ульяновск, 26 мая, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Международная группа палеонтологов обнаружила на берегу Волги останки неизвестного ранее вида плиозавров. Материал об этом опубликован в журнале Current Biology.

NearEMPTiness Плиозавр

Неподалеку от Ульяновска ученым удалось найти останки плиозавра с черепом длиной в 1,5 метра, который абсолютно не был похож на всех остальных представителей этого семейства морских рептилий. Новый вид получил название Luskhan itilensis, что означает «повелитель вод Итиля» (Волги).

Ученые утверждают, что нос плиозавра был вытянут и заужен, как у гавиалов или некоторых видов дельфинов, что характерно для речных хищников. Ранее считалось, что плиозавры были сверххищниками, которые занимают высшее положение в пищевой цепи и охотятся на крупных животных. Однако, по словам ученых, они в основном питались рыбой.

Другое животное, найденное на берегах Волги — ихтиозавр Leninia stellans. Этот шестиметровый ящер с огромными глазами, 20 см в диаметре, жил 125−112 млн лет назад.

Плиозавры представляли собой подвид плезиозавров, которые жили с триасового по меловой период. У них было четыре больших плавника, а также огромные, достигающие двух метров в длину головы, мощные челюсти и гигантские зубы.