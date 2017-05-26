Кабул, 26 мая, 2017, 14:49 — ИА Регнум.

По меньшей мере 15 военнослужащих Афганистана погибли в ходе нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу вооруженные силы страны в провинции Кандагар, сообщает Le Figaro.

U.S. Air Force Афганские военные

С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны страны Давлат Вазири.

«Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили прошлой ночью скоординированную атаку против военной базы, расположенной в округе Шах Вали Кот в провинции Кандагар», — отметил он.

В свою очередь, по поступившим от властей данным провинции, в результате нападения погибло 20 солдат армии страны.

Напомним, совершенная террористами атака не первая за эту неделю. Так, ранее Минобороны также сообщило о том, что в результате столкновений с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло по меньшей мере 13 военнослужащих страны. Столкновения произошли на нескольких контрольно-пропускных пунктах провинции Кандагар.