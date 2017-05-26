Москва, 26 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Борис Титов

Срок полномочий Титова заканчивался в конце июня.

«Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю»,— сказал Путин.

Титов принял предложение Путина о продлении полномочий, подчеркнув, что для него это «очень интересная работа» и он намерен оправдать оказанное доверие. По словам Путина, Титов по сути создал институт бизнес-омбудсмена в России.

«Даже перечисление тем и проблем, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели и которыми вы занимаетесь, говорит о том, что эта работа востребована», — считает глава государства.

В ходе встречи с главой государства Титов представил ежегодный доклад по защите прав предпринимателей. В него вошли 267 инициатив.

Президент РФ отметил, что направит ряд поручений правительству РФ после того, как ознакомится с документом.