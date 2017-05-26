Чебоксары, 26 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Из них в федеральных госорганах работали 3896 человек. Это на 83 человека (или на 2,1%) меньше, чем было в январе-марте прошлого года. Укомплектованность составила 93,3% (в январе-марте 2016 года — 93,8%).

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

В республиканских государственных органах числились 1286 человек, что на 50 меньше (или на 3,7%) к первому кварталу прошлого года, укомплектованность составила 93,7%. В том числе, в органах исполнительной власти трудились 977 человек — численность снизилась на 38 человек (или на 3,7%), укомплектованность сократилась с 95,7% до 92,7%. На должностях муниципальной службы были заняты 2480 человек (укомплектованность — 95,2%) — сокращено 98 человек (или 3,8%).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) выросла и у чиновников всех уровней. Государственные гражданские служащие получали в январе-марте в среднем 23,9 тыс. рублей, что на 6,2% выше уровня января-марта прошлого года. В том числе, в федеральных госорганах средняя зарплата выросла на 6,8% и достигла 21,4 тыс. рублей. Муниципальным служащим зарплату увеличили на 1,1% — до 20,7 тыс. рублей.

Республиканские чиновники стали получать в среднем 31,1 тыс. рублей, что на 5,6% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе, в органах исполнительной власти средняя зарплата увеличилась на 5,6% и составила 33,2 тыс. рублей, в органах законодательной власти рост составил 26,2% и превысил 52,2 тыс. рублей. В органах судебной власти и прокуратуры произошло снижение на 1,3% — в результате зарплата в среднем составила 17,6 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2016 году глава республики Михаила Игнатьева заработал в общей сложности 4,164 млн рублей. Это на 334 тыс. рублей больше, чем было в 2015 году, — таким образом, за год рост составил 8,7%. Из них заработок по основному месту работы превысил в прошлом году 3,739 млн рублей, что на 251 тыс. рублей (или на 7,2%) больше по сравнению с 2015 годом. По простым арифметическим подсчётам, доход по основному месту работы превысил 311 тыс. рублей в месяц. Из членов регионального правительства больше всех заработал премьер Иван Моторин: его заработок по основному месту работы достиг почти 3,45 млн рублей (в месяц 288 тыс. рублей). На втором месте по уровню задекларированного дохода — глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, заработавший 3,32 млн рублей (в месяц 277 тыс. рублей). Тройку лидеров самых богатых чиновников замыкает руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев с 3,1 млн рублей доходов (в месяц 258 тыс. рублей).

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Отметим, по данным Чувашстата, среднемесячная заработная плата в I квартале в целом по экономике в республике (без учёта субъектов малого предпринимательства) составила 24,5 тыс. рублей. Это на 7,5% больше по сравнению с I кварталом 2016 года.