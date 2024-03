Москва, 26 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось на английском языке ответить журналисту BBC, который не «совсем понял» ответ представителя Кремля. Об этом сообщает в пятницу, 26 мая, портал Life.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналиста ВВС, который не является носителем русского языка, интересовал вопрос о возможности встречи президентов РФ и США в ближайшее время.

«Вы (Песков) ответили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Европе «не планируется», — сказал репортер. — Но означает ли это, что возможность такой встречи «исключается».

Представитель Кремля в ответ пошутил, что он хоть и является носителем языка, но все равно не понял сути вопроса журналиста ВВС. Песков предложил сотруднику СМИ перейти на английский язык.

«If they are not planning to meet does it mean there will be no meeting, it will be excluded?» — повторил свой вопрос журналист ВВС.

Песков ответил: «If you are not planning something, then you would better exclude the possibility of something (Если вы ничего не планируете, то это значит, такая возможность исключается)».

