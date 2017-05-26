Горно-Алтайск, 26 мая, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Губернатор отметил положительную динамику основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона, по итогам прошлого года. Так, валовой региональный продукт за 2016 год составил 43,3 млрд рублей или 100,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах. Индекс промышленного производства составил 140,7% (первое место в стране), темпы роста строительных работ — 37% (первое месте в Сибири, пятое в России). 102,9% к уровню 2015 года сложился индекс физического объема инвестиций в основной капитал.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Александр Бердников

Республика Алтай заняла 50 место среди 85 регионов и шестое место среди субъектов Сибирского федерального округа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Бердников также назвал ключевые результаты по реализации дорожной карты улучшения инвестиционного климата. В частности, в Горно-Алтайске и Майме созданы «бизнес-окна», где предприниматели могут получить 58 услуг (31 — федеральная, семь — региональных, семь — муниципальных). Напомним, в прошлом году республика вошла в число пилотных субъектов по созданию бизнес-окон по федеральной программе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В текущем году планируется обеспечить оказание услуг бизнесу по принципу «одного окна» во всех районах.

Кроме того, сокращены сроки предоставления инвесторам и предпринимателям услуг по регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выдаче лицензий по линии Минздрава и Госавтонадзора, выдаче разрешения на строительство и по подключению к электросетям.

По словам Александра Бердникова, в условиях высокой дотационности бюджета правительство ведет постоянную работу по привлечению средств частных инвесторов. Одной из лучших практик он назвал реализацию проекта по строительству солнечных электростанций с целью создания генерирующих источников электроэнергии.

Для привлечения инвесторов в регионе предусмотрены налоговые преференции, действует закон, позволяющий обеспечить масштабные инвестиционные проекты земельными участками без проведения торгов. «На сегодняшний день на таких условиях предоставлены участки для реализации двух инвестиционных проектов — по розливу родниковой воды и строительству завода по производству гидрогенерирующего оборудования для малых гидроэлектростанций», — сообщил глава.

Кроме того, на Алтае вводится новый институт — специальный инвестиционный контракт, реализуется государственно-частное партнерство, набирает популярность заключение концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В инвестиционном послании также шла речь о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В прошлом году государственную поддержку получили 4002 предпринимателя на сумму почти 700 млн рублей. Гарантийный фонд предоставил шесть поручительств предпринимателям на сумму почти 16 млн рублей. Всего с начала деятельности, с 2009 года, Гарантийный фонд поддержал 101 субъект малого и среднего предпринимательства на сумму 756,5 млн рублей. Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай в прошлом году предоставил 129 микрозаймов на сумму 83,7 млн рублей. С 2009 года количество заемщиков составило 740, им предоставили почти 444 млн рублей.

Глава республики также обозначил инвестиционные приоритеты региона, поставил задачи по внедрению 12 целевых моделей, утвержденных президентом России, направленных на упрощение процедур ведения бизнеса. В рамках проведения Года экологии он призвал уделить особое внимание экологической составляющей, соблюдению норм безопасности инвестиционных проектов.

«Сохранение природных экосистем является залогом успешного развития не только туристского и санаторно-курортного комплекса, но и определяет роль Республики Алтай в общероссийском пространстве как экологически чистого и безопасного региона страны», — заметил глава.

В послании было отмечено взаимодействие органов власти с бизнесом. «Важно слушать, а главное, слышать бизнес, — заявил Александр Бердников. — Повышение прозрачности деятельности органов власти различных уровней, развитие механизма оценки воздействия нормативных правовых актов на ведение бизнеса должны стать важным направлением деятельности органов власти в Республике Алтай».