Санкт-Петербург, 11 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 29 мая министр финансов Шингарев ознакомил представителей печати с финансовым положением России и с программой своей будущей деятельности. По мнению Шингарева, финансовое положение государства в данный момент чрезвычайно тяжелое. Причины переживаемого финансового кризиса те же, что и других кризисов: наследие старого режима, неупорядоченное хозяйство, несовершенная система обложения, запущенность и т. д. Ко всем этим общим причинам следует прибавить еще небывалый рост государственных расходов за время революции. На финансовое положение влияет и рост заработной платы на частных предприятиях. Он сказывается прежде всего в том, что владельцы предприятий обращаются к государству с требованиями об оказании им кредита или повышении им расценки по заказу, а в некоторых случаях и о том, чтобы государство взяло в свое заведование их предприятия.

Торговля

Все требования, естественно, выполнить государству не по силам. Все это приводит к тому, что состояние платежных средств оказывается крайне напряженно. Необходимы героические усилия для предотвращения серьезных последствий. Усилия эти должны быть прежде всего сделаны в области прямого обложения. К сожалению, по заявлению Шингарева, поступление денег в казну стало особенно заметно сокращаться в последний месяц. Население, повидимому, думает, что при свободе платить подати не нужно.

Некоторая заминка произошла в кредитных операциях, в особенности на внешнем рынке. При неопределенности положения на российском фронте заминка эта вполне понятна. Не все обстоит благополучно и на внутреннем денежном рынке. «Заем Свободы» хотя и распространяется, но далеко не таким темпом, каким он мог и должен был распространяться. В этом, несомненно, повинна отчасти та злонамеренная и преступная агитация, которая ведется некоторыми кругами против «займа».

Между тем, время не терпит. Шингарев заявил, что в ближайшие дни предстоят решительные меры в области обложения имущественных классов: весьма значительное повышение ставок подоходного налога, введение наследственного налога и обложение военной сверхприбыли.

«В последней области будут приняты весьма решительные меры с тем, чтобы, однако, меры эти не разрушили нашу промышленность, так как государство не может «зарезать ту курицу, которая несет ему золотые яйца».

Предполагается также ввести поимущественный налог и на прирост ценностей. На вторую очередь выдвигаются вопросы косвенного обложения, и прежде всего вопрос о монополии. Шингарев считает себя сторонником торговых, а не производственных монополий. Наряду с увеличением источников дохода, Шингарев предполагает принять самык решительные меры к сокращспию расходов, особенно производящихся ныне из средств военного фонда.

Бал у графини Шуваловой

Военный и морской министр Керенский издал приказ по армии и флоту, которым вменяется всем начальствующим лицам в обязанность не допускать передачи никаких предметов солдатского довольствия неприятелю, преследовать всякое сношение с ним и виновных в том предавать суду для наказания по всей строгости законов.

На заседании Временного Правительства были приняты прибывший из Кронштадта председатель Исполкома местного Совета Ламанов и вновь избранный Советом комиссар по гражданской части Парчевский. Ламанов просил Временное Правительство утвердить Парчевского в должности.

Временное Правительство получило официальное сведение из Кронштадта, что некоторые из учебных судов, находящиеся в Кронштадтском рейде, уже вышли в море во исполнение приказа правительства. Остальные суда приступили к приготовлению для выхода.

В речи, обращенной к членам Исполкома Петроградского Совета, французский министр социалист Альбер Тома заявил, что он уже не раз имел случай высказать отношение большинства французских социалистов к войне. Результатом такого обмена мнений между французскими и русскими товарищами явилось соглашение, заключающееся в принятии на себя обязательства со стороны французских социалистов употребить всевозможные меры, чтобы заставить французское правительство отказаться от империалистических целей войны. Это обязательство французские социалисты взяли на себя при условии, что Россия не заключит сепаратного мира и примет меры к сохранению реальной силы своей армии.

Общее собрание представителей гвардейских запасных частей петербургского гарнизона приняло резолюцию о переформировании гарнизона:

«Ознакомившись с проектом переформирования запасных батальонов в резервные полки и разобрав главную мотивировку проекта — защиту Петрограда при высадке десанта, собрание пришло к заключению, что она недостаточно обоснована, так как при высадке десанта на финляндском побережье враг встретится с миллионной армией, находящейся в этом районе. На основании вышеизложенного, собрание категорически протестует против предложенного переформирования Петроградского гарнизона. В свою очередь мы предлагаем:

1) чтобы военное министерство немедленно вооружило пулеметами все батальоны, не менее 24 пулеметов на каждый батальон;

2) чтобы немедленно батальоны были пополнены офицерским составом, не менее 20-ти на батальон, путем производства солдат в офицеры, в порядке представления таковых батальонными комитетами с одобрения рот и команд;

3) чтобы немедленно было проведено в законодательном порядке разжалование офицеров, которые, по мнению батальонных комитетов, рот или команд, недостойны носить офицерские погоды.

Лишь по удовлетворении означенных требований Петроградский гарнизон будет достаточно организован, боеспособен и послужит твердой опорой для защиты революции от реакционных посягательств».

Петроградский гарнизон

Временный Комитет Донецкого бассейна, констатируя затруднительное состояние продовольствия па юге, обратился к правительству с ходатайством о направлении в Донецкий бассейн 600 тысяч пудов хлеба. Постановлено обратиться к горнорабочим с призывом, впредь до опубликования мероприятий правительства, но сокращать и не прекращать работ в угольных и заводских предприятиях.

В Петербурге на собрании рабочих завода Лангензиппен и Ко была принята резолюция, в которой после характеристики современного экономического положения рабочих сказано:

«Необходимо немедленно и решительно принять следующие меры: 1) организовать производство, распределение и транспорт, 2) отменить косвенные налоги, 3) отменить таможенные сборы, предоставить свободу торговле.

Для успешной же и быстрой организации транспорта, производства и распределения и для того, чтобы припасы страны не пострадали от отмены косвенных налогов и таможенных сборов, мы требуем установления максимального дохода для капиталистов всех видов от их предприятий для безбедного их существования. Вся чистая прибыль предприятия за вычетом максимального дохода капиталистов, суммы, необходимой для амортизации, суммы, необходимой на улучшение и расширение предприятий, должна поступить на усиление средств народного банка. Организацию же транспорта, производства и распределения передать немедленно в руки самого трудового народа.

Протестуем и будем протестовать против вмешательства в это дело Государственной или другой какой-либо общественно-чиновничьей машины, ибо от такого вмешательства рабочему нельзя ожидать чего-либо хорошего. Вместо этого ввести контрольные комитеты: в селах — сельско-хозяйственные, в городах — фабрично-заводские, железо-прокатные, банковые, торгово-промышленные, домовые и т. д.

Спасение России — в учреждении контрольных комитетов. Федерация контрольных комитетов по индустриям и соединение федераций во всероссийский союз контрольных комитетов, устанавливающий и контролирующий все производство, все распределение и весь транспорт страны; союз, федерация и контрольный комитет должны быть свободными, независимыми, вполне автономными и с административными, но не законодательными функциями. Это должно быть генеральной репетицией перед окончательным свержением царства капитализма.

Тотчас за концом войны должен последовать социальный переворот. Мы в это верим. Для успешного. завершения этого переворота мы требуем от вас и призываем тов. солдат требовать тотчас по заключении мира немедленного роспуска всей армии до одного человека. Земля—крестьянам, фабрики—рабочим, и то, и другое — трудовому народу. Довольно! Мы сами хотим быть себе господами, только сами и больше никто. После войны, после демобилизации — должно быть окончательно установлено царство труда. Да здравствует экономическое освобождение! Да здравствует светлое царство труда и счастья! Да здравствует социальная революция! Да здравствует социализм! Вперед без страха и сомнения!».

Керенский в Ревеле

В Ревеле, в связи с удалением Советом губернского комиссара, часть рабочих устроила манифестацию в поддержку Совета. В произнесенных речах подчеркивалась мысль, что кронштадтская волна докатилась до Ревеля и покатится по всей России.

На Всероссийском съезде партии эсеров обсуждались вопроси о коалиционном правительстве и об Интернационале. Докладчик по первому вопросу считает термин «захват власти» неправильным.

«Взять ее мы можем каждый день. Задача в том, чтобы сконструировать эту власть так, чтобы она была действительно центром революционной демократии и способна была противостоять всякой попытке контрреволюции. Совершенно не нужен революционный путь, чтобы получить эту власть».

Положения конгрессов, на которых основывают большевики невхождение социалистов в министерство, относятся к нормальной жизни. В Западной Европе главенствующая роль принадлежит буржуазии; в России обстоит дело иначе. Социалисты находятся в правительстве в положении диктующих. О них говорят как о заложниках. Это возможно только если не знать, что движущая сила революции — народ.

«Министры-социалисты являются посланцами демократии. Если они уйдут из Временного Правительства, мыслимо ли существование его хоть одну минуту?»

Докладчику возразили, что теперешнее коалиционное правительство не выражает воли страны, и что социалисты не должны вступать в буржуазное правительство. По другому мнению, партия не должна ни на минуту откладывать борьбу за передачу власти исключительно в руки революционной демократии.

По вопросу об Интернационале выступили с докладом Русанов, Рубанович и Натансон. Русанов указал на то, что «Интернационал погиб потому, что в нем было много патриотизма отдельных национальностей». Русанов высказался за позицию Петроградского Совета, который явился инициатором по созыву международной социалистической конференции, в состав которой должны войти и большинство, и меньшинство всех социалистических партий. Рубанович говорил о том, что «наиболее опасный империализм, хотевший войны, это германский, который, к несчастью, имеет за собой и теорию социализма».

Ф. Дрико. Брюссельский конгресс 2-го Интернационала (1891). 1891

По мнению Рубановича, на социалистическом конгрессе, который будет созван, необходимо требовать от германских социалистов присоединения к лозунгу «мир без контрибуций, аннексий, с правом на самоопределение», подчинения с их стороны решениям конгресса и чтобы международное бюро было исполнительным комитетом и следило за проведением в жизнь постановлений конгресса.

Натансон в своем докладе указал на два течения в Интернационале по отношению. к войне; одно за приятие войны, раз она есть, это течение было на стороне «Согласия». Другое течение против войны и объявившее войну войне. Чернов и Натансон, по заявлению последнего, стояли на точке зрения неприятия войны и обвиняли в ней исключительно империалистов всех стран.

По требованию Франции, Великобритании и России греческий король Константин, который считался германофилом, отрекся от престола, назначил себе преемником королевича Александра и изъявил готовность покинуть страну вместе со своим наследником и семьей.