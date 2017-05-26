Москва, 26 мая, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, никакой встречи в ближайшие дни в странах ЕС «не планируется». Песков напомнил, что Трамп и Путин находятся в разных странах.

Предположение о возможной встречи появилось на фоне того, что у Путина с 29 мая состоится визит во Францию, а Трамп находится на саммите G7 в Италии.

«Они и сейчас — Путин и Трамп — находятся в Европе», — обратил внимание пресс-секретарь президента.

«Если вы что-то не планируете, то стоит исключить, что это произойдет», — пояснил Песков по-английски иностранному корреспонденту.

Напомним, 25 мая в городе Таормине (Италия) начался 43-й саммит G7, он продлится до 27 мая. В число «семерки» входят, помимо Италии, США, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Франция.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа планируется в начале июля на саммите G20 в Германии. Лидеры двух стран лично еще не встречались, они разговаривали только по телефону.