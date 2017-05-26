Москва, 26 мая, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Программа реновации жилья в Москве не является инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина или его аппарата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг на Сахарова. Нет сносу конституции!

«Не кремлевская программа, не проект администрации президента (АП), и это не инициатива президента и не проект президента», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что постановка вопроса о «дистанцировании Кремля» от проекта реновации жилья в Москве является не вполне правильной и корректной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Госдуме РФ прошло первое чтение законопроекта о реновации. Данный законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня.

Добавим, более 20% москвичей, живущих в пятиэтажках, попавших в предварительный список программы реновации жилья, проголосовали по вопросу их сноса. Предварительно, более 90% людей поддерживают программу.

Между тем, 14 мая в Москве на проспекте Сахарова прошёл крупный митинг против «законопроекта о реновации».

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