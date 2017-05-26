Таормина, Италия, 26 мая, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Туск: Россия смягчения санкций «не заслужила»

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Думаем одинаково!

Председатель Евросовета Дональд Туск перед открытием саммита G7 в итальянском Таормино заявил журналистам, что намерен в ходе мероприятия призвать лидеров стран «большой семерки» к продолжению санкционной политики в отношении России.

По его словам за год, прошедший с момента последнего саммита G7, не произошло ничего, что оправдало бы отказ или смягчение политики санкций. Говоря о ситуации на Украине, Туск выразил надежду на единство лидеров G7 относительно конфликта.

«Мы полностью поддерживаем целостность и суверенитет Украины. Решение этого конфликта может быть достигнуто лишь через полное выполнение минских соглашений», — сказал Туск.

По его «ощущениям», он и президент США Дональд Трамп, а также Госсекретарь США Рекс Тиллерсон думают о конфликте на Украине «примерно одинаково». Что касается планов и намерений президента РФ Владимира Путина, то в их отношении Туск «менее сентиментален».

«Сейчас я думаю, что, реалистично оценивая ситуацию, мы сможем продолжать нашу общую политику в отношении России, включая санкции», — заключил председатель Евросовета.

Коснулся Туск и ситуации в Сирии, призвав Россию и Иран, которые «оказались вовлеченными в кризис и сотрудничают с режимом Асада», использовать вместо поддержки президента Сирии свое влияние, чтобы добиться «настоящего перемирия» и доступа гуманитарной помощи.

Говоря о предстоящем саммите, Туск признал, что он будет далеко не простым, особенно что касается вопросов торговли и изменения климата: по этим позициям ситуация в США поменялась после прихода в Белый дом Трампа.

«В то же время мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить единство G7 по всем вопросам», — сказал Туск.

Напомним, 25 мая в городе Таормине (Италия) начался 43-й саммит G7, он продлится до 27 мая. В число «семерки» входят, помимо Италии, США, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Франция. До 2014 года в состав G8 входила Россия. Последний раз Россия принимала участие в G8 в июне 2013 года в Великобритании.