Москва, 26 мая, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Совет министров обороны стран СНГ 26 мая на своем заседании создал координационный комитет по полевой выучке. Комитет создан для расширения военного сотрудничества и придания ему практической направленности, сообщили в Минобороны России.

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Деятельность координационного комитета призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки вооруженных сил государств содружества.

Совет министров одобрил вопросы финансового обеспечения объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил.

Кроме того, принят план совместных мероприятий вооруженных сил государств — участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности.

Как сообщает ИА REGNUM, 26 мая в Москве под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоялось аседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств, посвященное 25-летию создания СМО СНГ.

В мероприятии приняли участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Добавим, следующее заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет в ноябре 2017 года в Таджикистане