Рязань, 26 мая, 2017, 13:56 — ИА Регнум. СК РФ по Рязанской области проведет проверки выделения денег на ремонт дорог в регионе. Об этом следователей попросил врио губернатора Николай Любимов, который уже несколько раз обращал внимание на строительство дорог в городе и области. Кроме того, в регионе пройдет проверка АО «Рязаньавтодор».

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Дорога. Рязань

Как сообщает Rzn.info, проверка коснется всех участков дорог. Следователи проверят и выделение средств, и их использование.

Кроме того, ранее депутаты Рязанской областной думы решили, что в 2017 году Контрольно-счетная палата проведет проверку работы АО «Рязаньавтодор», которое принадлежит правительству региона. Предприятие убыточно, несмотря на выручку более 2 млрд рублей в год. К примеру, в 2016 году убыток составил 36 млн рублей. По мнению депутатов, причиной могли стать неэффективные расходы на материалы и аренду дорожной техники.

Николай Любимов также сообщил об этой ситуации, заявив, что «организация должна быть переведена на другие рельсы работы».

«В целом к дорожным работам должны привлекаться качественные подрядчики, которые умеют работать хорошо и с меньшими затратами, а не обязательно государственные», — сказал врио губернатора.

ИА REGNUM отмечает, что с начала 2016 года плохие дороги в Рязани несколько раз оказывались темой для обсуждения на всероссийском уровне. Обращали внимание на них и журналисты федеральных изданий, и первые лица страны. К примеру, в апреле на медиафоруме «Правда и справедливость» ОНФ рязанские журналисты задали наболевший вопрос президенту Владимиру Путину, заявив, что «в Рязани нет асфальта, ливневой канализации, освещения и нет тротуаров».

Позже в администрации города сообщили, что протяженность автомобильных дорог в Рязани составляет 465 км. В 2016 году по результатам обследования выявлено, что в ремонте нуждаются 315 км дорог.

В 2017 году во всем регионе планируют отремонтировать 230 км дорог. 100 км будут отремонтированы «картами», 130 км — будут отремонтированы капитально.

При этом дорожную сферу то и дело сотрясают скандалы. К примеру, в марте 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из отделов министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области по статье «получении взятки в особо крупном размере». Чиновник отвечает за проверку качества отремонтированных дорог.

Позже жители одного из сел области все-таки смогли добиться ремонта дороги, но только через прокуратуру. Ведомство, проверив информацию из заявления жителей, выяснило, что участок дороги «Фролово — Муратово» находится в ненадлежащем состоянии. Суд постановил провести ремонт участки дороги в 10,5 км.

К слову, по данным на апрель 2017 года, на карте убитых дорог (проект ОНФ) было отмечено 349 участков «убитых» дорог, за которые проголосовали почти 3,7 тысячи человек. В Рязани отмечено 173 участка.