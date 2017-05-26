Ростов-на-Дону, 26 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум.

Проведение матчей мирового первенства по футболу — дело ответственное. За год до проведения мундиаля началась горячая пора для городов-организаторов. Так, Ростов-на-Дону вплотную взялся за выполнение одного из пунктов программы подготовки — обновление общественного транспорта, передает ИА REGNUM 26 мая.

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Чтобы перед гостями и участниками ЧМ-2018 не пришлось краснеть, обновляется городской автобусный парк. На эти цели выделено около 1 млрд рублей. Источник — региональная казна. Этой суммы хватит, чтобы приобрести 200 автобусов.

Изначально речь шлао тратах в размере 800 млн рублей. Покупка должна произойти в два этапа. В частности, 397 млн рублей должно было быть выделено в 2017 году, ещё 419 млн рублей — в год проведения мундиаля.

Кроме того, к первенству планеты планируется, что в донской столице будет курсировать 30 трамваев. К 16 имеющимся вагонам тверской сборки «City Star» («Городская звезда») добавятся 14. На покупку 13 вагонов будет направлено 428 млн рублей из областной казны, ещё один вагон Ростов-на-Дону купить за счёт муниципальной казны.

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В Ростове-на-Дону хотят воскресить электротранспорт

Напомним, ростовский трамвайный парк начал обновляться осенью 2015 года. В депо были доставлены вагоны серии 71−911Е «City Star». Известно, что 14 трамваев тогда потянули из облбюджета 525 млн рублей.

Ранее отмечалось, что развитию экологически чистого вида транспорта мешает контактная сеть, находящаяся в плачевном состоянии. Обновить её планируется только после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас у МУП «РТК» крайне сложная ситуация, предприятие работает в убыток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта2017 года Ростовскую транспортную компанию, основным видом деятельности которой является городской электротранспорт, возглавила Елена Дедова. Ранее предприятием руководил Владимир Шкуденков, накопивший многомиллионный долг перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию.

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