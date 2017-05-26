Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Чтобы навести порядок в сфере обращения с отходами, России понадобится несколько десятилетий и огромные суммы денег. Об этом сегодня, 26 мая, на встрече с журналистами в рамках Невского международного экологического конгресса в Петербурге заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Мусорный полигон

«С Сергеем Ефимовичем (министром природы и экологии РФ Сергеем Донским — прим.ред.) недавно вынуждены были в экстренном порядке убирать одну заброшенную несанкционированную свалку в Шереметьево, в створе строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Нашли деньги. Одна свалка стоила 1,4 млрд рублей. У нас в стране выявлены десятки тысяч несанкционированных свалок. Посчитайте, сколько нам нужно времени и денег. Это долгий процесс, но дорогу осилит идущий», — заявил Сергей Иванов.

Читайте также: Сергей Иванов призвал вкладывать средства в переработку отходов

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, крайне острой проблемой является огромное количество несанкционированных свалок.

«Это сотни миллиардов отходов: и производственных, и бытовых. С трудом, но принят закон о новой концепции обращения с отходами, в этом году ряд регионов уже начали эту работу. С 2019 года все должны перейти на эту новую систему. Рынок этот криминализированный настолько, что там вообще небезопасно работать. Без наведения порядка ничего не выйдет. Надеюсь, новая концепция поможет в этом», — добавила Валентина Матвиенко.

Читайте также: Росприроднадзор: Сжигание не считается утилизацией отходов!

Ранее сегодня, выступая на пленарном заседании конгресса, Сергей Иванов напомнил, что правительство РФ в рамках Года экологии утвердило план действий, состоящий из 234 пунктов и более 600 мероприятий, которые затронут все регионы России. Особое внимание будет уделено проблеме утилизации мусора.

«В этом году, в частности, запускаем проект «Нулевое захоронение» в Московской области и Казани. Открываются мусороперерабатывающие заводы и комплексы, центры по раздельному сбору мусора», — сказал Иванов.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что «имеющегося мусора хватит на столетие выработки энергии и тепла». По его словам, в реализацию проектов в этой отрасли необходимо вкладывать средства.