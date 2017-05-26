Ярославль, 26 мая, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославле участник мотопробега «Moto Family Days — Yaroslavl», который проходил 20 мая, произвел столкновение с велосипедистом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец происшествия. Велосипедист в тяжелом состоянии находится в клиническая больнице скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева.

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В УГИБДД по Ярославской области сообщили, что 20 мая в 13.35 около дома 59 по Волжской набережной водитель 1979 года рождения на мотоцикле «Хонда» произвел столкновение с велосипедистом 1968 года рождения. Потом он врезался в машину «Мазда» с женщиной за рулем. Женщина не пострадала, а велосипедист получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные гематомы, перелом лобной кости, открытый перелом голени и другие травмы. У водителя мотоцикла с ярославскими номерами — ушиб груди и предплечья.

«Велосипедист сейчас находится в нашей больнице. С такими травмами он, минимум, должен лечиться 21 день, но, судя по всему, он пролежит у нас гораздо дольше», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в больнице имени Соловьева.

В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали, что расследование ДТП продолжается, кто является его виновником, не установлено.

Мотопробег был организован при поддержке правительства региона в целях развития событийного туризма, а также повышения интереса к Ярославской области у российских и иностранных туристов. В маршрут пробега вошли три города региона, включенные в Золотое кольцо России: Переславль-Залесский, Ростов Великий и сам Ярославль. Мотопробег «Moto Family Days — Yaroslavl» проходил в регионе впервые. На него собрались байкеры из Москвы, Костромы, Иваново, Череповца и Ярославской области. Один из организаторов — ярославский мотоклуб «Черные медведи».