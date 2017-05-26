Абакан, 26 мая, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Не секрет, что жители Хакасии ожидали серьезного «апгрейда» местной власти после апрельского решения главы региона Виктора Зимина об отставке правительства. Дождутся ли они обещанного обновления, пока неясно. Однако на сегодняшний день известно, что уже несколько чиновников из команды Зимина никуда со своих постов не уйдут.

R-19.ru Виктор Зимин

Сегодня, 26 мая, в правительстве Хакасии ИА REGNUM сообщили, что Виктор Зимин «провел ряд рабочих встреч по утверждению нового состава республиканского правительства», в результате которых руководство социального блока региона избавилось от приставки «и.о.». В частности, Зимин предложил Наталье Карамашевой продолжить работу на посту министра социальной защиты республики.

Карамашева была утверждена в должности министра труда и социального развития Хакасии в феврале 2009 года.

«Вы всегда честно и добросовестно выполняли и выполняете свою работу. При этом вы возглавляете одно из самых сложных министерств. Находитесь рядом с теми, кому тяжело. Я рад, что вы готовы служить населению республики», — прокомментировал Зимин свое решение.

В этот же день Ирине Смолиной было предложено продолжить работу на посту заместителя главы Хакасии.

Смолина с 19 января 2009 года являлась заместителем председателя правительства республики. С 19 ноября 2010 года ее должность переименовали. Она стала заместителем главы Хакасии — председателя правительства региона.

«Вы курируете самый ответственный блок. Социальный блок — это те, кто лечит, учит, помогает… Ваша деятельность — в поле зрения каждый день и каждый час. Но при этом, она самая критикуемая», — сказал Виктор Зимин.

Смолина, поблагодарив Зимина за доверие, согласилась с тем, что «социальный блок подвергается критике, причем, зачастую необоснованной».

«За годы мы создали хорошую систему и подобрали отличные кадры. В сферах образования и здравоохранения работают профессионалы, настоящие знатоки своего дела. Я надеюсь оправдать ваше доверие и доверие жителей республики», — отметила Ирина Смолина.

Еще одна встреча состоялась с Александром Башковым. Ему глава Хакасии предложил занять пост министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Ранее Башков занимал должность первого заместителя главы Минсельхоза. При этом Зимин подчеркнул: «Я не сомневаюсь, что вы справитесь с новыми обязанностями. Вы знаете работу министерства изнутри. Нужно делать все для сбалансированности роста показателей в сельском хозяйстве. Каждый год идти с приростом».

«Что касается малых сел, то я хочу, чтобы их жители поняли — у них теперь есть, так сказать, отец родной», — заявил глава Хакасии.

Кроме того, ранее Виктор Зимин предложил кандидатуру Ирины Войновой на должность министра финансов республики. С февраля 2017 года она является и.о. главы Минфина. Таким образом, и в этом министерстве, одном из ключевых, останется прежний руководитель.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля 2017 года глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство региона.

«Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не т. е. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все», — объяснился Зимин в своем Instagram.

Решение Виктора Зимина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал абаканский журналист Андрей Березин.

«По прошествии времени то, что произошло, похоже исключительно на пиар-шаг. Виктор Зимин обещал на 90% «освежить кровь». И пока то, что мы видим, не радует, тенденция на данный момент плохая. И я очень удивлюсь, если в правительство действительно придет кто-то новый и перспективный», — сказал он.

«Пока есть единственное назначение, которое вселяет некий оптимизм и демонстрирует нам желание изменить политику правительства. Я имею в виду министра здравоохранения (главой республиканского Минздрава является Владимир Костюш — прим. ред.). Все остальные назначения, в общем-то, не радуют. Они свидетельствуют лишь о том, что курс правительства меняться не будет, и что вся эта «отставка» была лишь пиар-акцией, связанной с коррупционными скандалами, с коллапсом исполнительной власти, который наблюдается после арестов печально-известной ОПГ», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Добавим, Андрей Березин имеет в виду действительно крупный коррупционный скандал, который вызвал большой общественный резонанс не только в Хакасии, но и за ее пределами. В декабре 2016 года стало известно, что руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. По данным следствия, речь идет о членах организованной преступной группы, куда, помимо Бызова, входили его секретарь Евгения Ковалева, четверо сотрудников государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Межведомственный центр организации закупок» Игорь Арокин, Инга Мелузова, Светлана Казаченко, Сергей Пушнов, а также не являющийся должностным лицом Александр Гитер.

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