Москва, 26 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонные переговоры. Об этом сообщает в пятницу, 26 мая, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимр Путин и Виктор Орбан

«Обсуждены актуальные вопросы российско-венгерских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ в Будапешт 2 февраля 2017 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран «особое внимание» уделили вопросам сооружения двух новых блоков на венгерской АЭС «Пакш», а также совместным проектам в газовой сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Российской Федерацией и Венгрией налажено сотрудничество в сфере энергетики, в рамках которого рассматривается возможность ответвления газопровода «Северный поток». На данный момент поставки «Газпрома» обеспечивают 75% нефти и 60% газа, которую потребляет Венгрия.