Вена, 26 мая, 2017, 13:45 — ИА Регнум. После того, как члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, приняли решение о продлении сделки по сокращению объемов добычи нефти, цены на энергоноситель стали падать. Однако, как ожидают эксперты, до конца года цены будут расти, даже если кажется, что рынок обваливается. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает CNBC.

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Например, Сушант Гупта (Sushant Gupta), директор по исследованиям в Wood Mackenzie, считает, что реакция рынка после сообщения о пролонгации сделки была чрезмерной. По мнению эксперта, в третьем и четвертых кварталах 2017 года рынки будут стабилизироваться.

Согласно прогнозу аналитика, после этапа новых сокращений добычи должны будут увеличиться глобальные поставки черного золота примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. В это же время спрос вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки. Такой сценарий вероятен, если на рынке действительно произойдут значительные сокращения запасов энергоносителя. Тогда в среднем цена на нефть марки Brent будет держаться на уровне $55 за баррель.

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В свою очередь, главный специалист по инвестициям в Bordier Брайан Го (Bryan Goh), полагает, что такое падение цен на нефть произошло из-за того, что страны «ОПЕК плюс» заявили о своих намерениях по продлению сделки намного раньше того, как это произошло. В результате ранее удалось зафиксировать цену на определенном уровне, а теперь нет. Эксперт считает, что физически рынки движутся к равновесию, и к концу году стоит ожидать повышения цен.

С другой стороны, эксперты, в том числе директор в JBC Energy Ричард Горри (Richard Gorry), отмечают, что после того, как соглашение «ОПЕК плюс» завершится, рынки столкнутся с прежней проблемой. Перенасыщенность рынка появится и в 2018 году, и в 2019 году, если ОПЕК будет бездействовать.

Дело в том, что в четверг, 25 мая, в Вене состоялось заседание «ОПЕК плюс». На нем нефтедобытчики приняли решение о том, чтобы продлить соглашение об уменьшении объемов добычи нефти еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Объем сокращений остался прежним — 1,8 млн баррелей в сутки (2% мирового предложения нефти). Таким образом страны-производители нефти рассчитывают убрать с рынка излишки нефти, чтобы таким образом предложением не доминировало над спросом. В результате цена на нефть должна будет повыситься.

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Однако рынок после этого сообщения остался разочарованным. После информации о пролонгации сделки цены на нефть упали почти на 5%. Причина в том, что инвесторы ожидали более значительных сокращений. Так, например, в Азии европейские и американские нефтяные фьючерсы марки Brent упали сегодня утром на 0,5% и 0,7% соответственно, то есть до $51,18 и $48,55.

Напомним, что на прошлой неделе цены начали расти после заявлений России и Саудовской Аравии о том, что они поддерживают продление сделки на девять месяцев. Котировки даже достигли месячного максимума. В результате благодаря этому сигналу, как полагают специалисты, ОПЕК могла не специально повысить ожидания участников рынка. К тому же, как писало ИА REGNUM, Египет и Туркменистан участвовали в переговорах в Вене. Ожидалось, что обе эти страны подключатся к сделке, благодаря чему удастся увеличить масштаб сокращений. Однако этого тоже не произошло.

Помимо всего этого, добыча сланцевой нефти в США продолжает расти. Этот фактор обычно негативно влияет на рынок.