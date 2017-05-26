Детройт, США, 26 мая, 2017, 13:37 — ИА Регнум. На General Motors (GM) подали в суд, обвинив компанию в том, что она устанавливала на дизельные двигатели автомобилей Silverado и Sierra HD оборудование, которое обманывало службы экоконтроля, об этом 26 мая сообщило CNBC.

Ruben de Rijcke Выхлопные газы

Данный коллективный иск был подан 25 июля 2017 года в федеральный окружной суд Детройта. В документе утверждается, что GM разместил такое оборудование на более чем 705 тыс. машин с дизельными двигателями Duramax. После того, как эта информация попала в СМИ, акции GM упали в цене на 2,7%.

Истцы сообщают, что в реальных условиях объемы вредных веществ в выбросах превышают допустимые экологические нормы минимум в два раза, а иногда показатели выбросов больше в пять раз. Также утверждается, что немецкая компания Bosch участвует в данной схеме, она поставляла GM электронные системы управления двигателями.

«Обвинения необоснованны, и мы будем активно защищать себя. Содержание выбросов дизельного двигателя Duramax соответствует всем стандартам EPA, утвержденным в США», — сказал в интервью телеканалу CNBC пресс-секретарь GM.

Представитель Bosch также сообщил CNBC, что компания «очень серьезно относится к заявлениям, касающимся темы манипуляций с программным обеспечением для дизельного оборудования», компания намерена сотрудничать с организациями, занимающимися соответствующими расследованиями и будет защищать свои интересы в суде.

Напомним, в 2015 году была раскрыта афера компании «Volkswagen», которая впоследствии получила название «дизельная афера» или «дизельгейт». Немецкий концерн полностью признал свою вину и согласился выплатить все штрафы и компенсации. На сегодняшний день скандал уже обошелся компании в сумму около $ 25 млрд.