Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В настоящее время наблюдается нарастание экономической и геополитической нестабильности, которая вызвана внедрением в повседневную жизнь человечества одновременно нескольких критических технологий. В этой ситуации происходит переоценка «человеческого фактора». Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая 26 мая на пленарном заседании VIII Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

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По словам министра, совместное воздействие этих новых технологий на развитие стран и регионов «невозможно спрогнозировать, что формирует новую структуру рисков, новую картину мира беспилотников и искусственного интеллекта, в которой может и не найтись привычного места для человека».

«Россия также принимает полномасштабное участие в этих глобальных процессах. Мы можем говорить о коренных преобразованиях экологической политики в нашей стране, которые буквально происходят на наших глазах», — сказал Сергей Донской.

По словам министра, после утверждения президентом в 2012 году Основ экологической политики Российской Федерации было принято более 60 федеральных законов и 180 нормативных актов, направленных на совершенствование системы экологического регулирования в России.

Целью этих законодательных изменений является формирование новой устойчивой модели экономики, предусматривающей замкнутые циклы производства и потребления.

«Базовый подход — использование как можно меньшего объема ресурсов, продление жизненного цикла товаров, максимальное извлечение их потребительских свойств, восстановление и регенерация материалов и продуктов в конце срока службы», — разъяснил министр природных ресурсов и экологии РФ.

Сергей Донской подчеркнул, что в условиях изменяющегося мира и нарастания рисков именно внедрение принципов экономики замкнутого цикла, переход на модель «зеленого» роста, должны стать важнейшим вектором развития России. Реализация этих приоритетов гарантирует долгосрочный инновационный рост российской экономики.

Стимулом для перехода к экономике замкнутого цикла, т.н. «зеленой экономике», Сергей Донской назвал экологическую модернизацию предприятий.

«Сегодня многие компании, не дожидаясь вступления в силу соответствующих норм закона, начали внедрять наилучшие технологии. Мы понимаем, что модернизация российской промышленности потребует значительных инвестиций. Поэтому наша задача — создать все условия для привлечения дополнительных инвестиций в данный сектор», — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации, ставшего одним из организаторов VIII Невского международного экологического конгресса.

По итогам конгресса будут сформированы предложения по совершенствованию законодательства, направленного на дальнейшее развитие экологического просвещения, укрепление межрегионального и приграничного сотрудничества на пространстве СНГ, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение здоровой среды обитания и повышения качества жизни человека.