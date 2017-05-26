Ярославль, 26 мая, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Ученые из Ярославского государственного университета вместе с индийскими коллегами будут изучать будет исследовать сельскохозяйственные растения Индии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском государственном университете. Проект «Локализация селена и других микроэлементов в сельскохозяйственных культурах, выращенных на почвах с высоким содержанием селена» должен помочь решить проблему вредного воздействия этого элемента на здоровье человека.

ИА REGNUM ЯрГУ им. Демидова

Дефицит селена вызывает заболевания щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, патологии беременности, сахарный диабет и т.д. В регионах с высоким содержанием селена в почве, в некоторых областях Китая и Индии, наоборот отмечается его токсический эффект.

Научная группа будет исследовать сельскохозяйственные растения, которые растут на почвах с нормальным и высоким содержанием селена в индийском штате Пенджаб.

«Мы будем работать над проектом три года, но не постоянно живя в Индии, а выезжая туда в командировки. Раньше наш университет изучал наличие селена в почвах, но накопление его в сельскохозяйственных растениях для нас в новинку. Будет заключен договор с индийской стороной на равноправное авторское право и результаты полученных исследований мы потом можем использовать в наших разработках», — сказал корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник лаборатории ЯрГУ «Биотехнология и прикладная биоэлементология» Алексей Тиньков.

Проект ЯрГУ «Биотехнология и прикладная биоэлементология» и School of Energy and Environment, Thapar University (Патиал, Индия) выиграл конкурс, объявленный Российским фондом фундаментальных исследований и департаментом науки и технологии Правительства Индии.