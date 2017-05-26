Мадрид, 26 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. По данным опроса, опубликованного 24 мая в газете El País, 61% каталонцев выступает против одностороннего выхода Каталонии из состава Испании.

Lohen11 Сторонники независимости Каталонии

Вариант проведения референдума поддержало подавляющее большинство населения, тогда как за провозглашение независимости от Испании проголосовало только 35% опрошенных.

Еще больший протест вызвал так называемый Закон о разрыве, против которого, согласно данным опроса, высказались 67% каталонцев.

Кроме того, социологический опрос выявил отсутствие единства общества Каталонии в дискуссии о независимости. На вопрос о том, кем себя чувствуют граждане, испанцами или каталонцами, 50% опрошенных ответили, что чувствуют себя и испанцами, и каталонцами. При этом 14% опрошенных ответили, что чувствуют себя только каталонцами, и 4% ответили, что идентифицируют себя только с Испанией.

Примерно такую же тенденцию показал вопрос об использовании языков. Так, 43% граждан Каталонии используют оба языка, 30% отождествляют себя с каталонским языком, и 26% используют кастильский испанский.

Напомним, попытки Каталонии отделиться от Испании начались с конца XIX века. В 2009—2010 годы в Каталонии были проведены неофициальные опросы-референдумы о независимости, в результате которых более 90% населения высказалось за независимость.

В 2012 году в Барселоне собирался марш в поддержку независимости региона, насчитывавший до 1,5 млн человек. В 2013 году правительство Каталонии планировало организовать референдум о самоопределении, однако его проведение заблокировали испанские власти.

По данным последних соцопросов, проведенных в 2017 году, 75% каталонцев поддерживают проведение референдума о независимости.

Однако если бы сегодня провели референдум, то только 41,9% голосующих ответили бы «да». 39,7% граждан предпочли бы ответить «нет». Еще 9,1% не стали бы голосовать и 9,3% не определились.