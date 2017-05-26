Грозный, 26 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. На Северном Кавказе растет число желающих служить в армии по контракту. По данным Минобороны РФ, по сравнению с 2016 годом на конец мая число потенциальных контрактников из числа местных жителей выросло почти на треть, сообщили ИА REGNUM 26 мая в штабе Южного военного округа.

Mil.ru Военная служба

За четыре месяца 2017 года в пункт отбора граждан на военную контрактную службу обратилось свыше тысячи человек. В 2016 году этот показатель составлял около 700. Ежемесячно в пункт отбора будущих контрактников, который находится во Владикавказе, обращаются более 200 человек.

Такая активность граждан объясняется повышением уровня социального обеспечения военнослужащих. Немаловажным является и то, что у военных-контрактников есть возможность профессионального и карьерного роста, а также то, что можно получать обучение в вузах Минобороны России.

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В СКФО число желающих служить в армии по контракту увеличилось в 2,5 раза

Как отметили в штабе округа, в настоящее время уже направлены для прохождения службы в воинские части и соединения ЮВО 500 человек, прошедшие отбор. Кроме проверки состояния здоровья и физической подготовки, кандидаты проходят профессионально-психологическое тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в мотострелковой бригаде, дислоцированной на территории Шатойского района Чечни, получают от 40 до 60 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и решаемых подразделением задач. В 2015 году в мотострелковые бригады Чечни прибыли около 750 человек, в числе которых около 500 — из запаса. За 10 месяцев 2016 года в мотострелковые бригады прибыло около 600 военнослужащих, в том числе около 400 запасников.

42-я Евпаторийская Краснознаменная гвардейская мотострелковая дивизия, которая дислоцируется в Чечне, воссоздана в конце 2016 года на базе трех мотострелковых бригад. На вооружении дивизии находятся самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-72Б3, БТР-82А, а также новейшие средства радиоэлектронной борьбы.

В 2017 году в войска Южного военного округа планируют набрать более 12 тысяч военнослужащих-контрактников. Большинство из них направят в недавно сформированные дивизии в Чечне и Ростовской области.