В России формируется женский батальон смерти
Санкт-Петербург, 10 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 28 мая Временное правительство предоставило министру юстиции полномочие распространять, по мере надобности, деятельность учрежденных в Петербурге временных судов на всей местности России.
На заседании съезда Всероссийского Совета крестьянских депутатов была принята большинством голосов следующая резолюция о кронштадтских событиях:
«Ознакомившись с событиями в Кронштадте и с постановлением Кронштадтского Совета р. и с. д., Всероссийский Совет крестьянских депутатов считает деятельность руководителей Кронштадта в высшей степени вредной и опасной для революции России. Всякое сепаратное обособленное выступление, вроде кронштадтского отказа от повиновения Временному правительству, стремление отмежевать себя от российской революционной демократии и армии вносит раскол в их ряды и отдаляет момент торжества демократических идеалов, и подрывает мировое значение русской революции, стремящейся объединить трудовой народ всего мира и напрягающей все свои усилия к миру всего мира.
Всероссийский Совет крестьянских депутатов доводит до сведепия кронштадтцев, что трудовое крестьянство откажет им в продуктах потребления, если они немедленно не соединят свои революционные силы с общими силами демократии и не признают Временного правительства, в состав которого демократия послала своих лучших представителей, поддерживает его и тем самым дает ему всю полноту власти.
Вместе с тем Всероссийский Совет крестьянских депутатов предлагает Временному правительству потребовать от Кронштадта подчинения и принять самые решительные меры к уничтожению его сепаратпых стремлений и торжественно обещает ему всемерную поддержку в этом всего трудового крестьянства».
Выступивший на заседании министр Пешехонов заявил, что Кронштадт и кронштадтские события являются небольшой только частицей того, что творится сейчас в России. Съезд крестьянских депутатов закрылся.
В Москве открылся областной съезд представителей Советов рабочих депутатов 14 губерний Центральной России и Советов солдатских депутатов Московского военного округа. Всего съехалось более 300 делегатов. Председателем съезда избран Xинчук (председатель Московского Совета).
В Петербурге организовался «Женский союз помощи родине», который приступил к формированию женского батальона смерти.
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта Гутор пишет:
«Командарм 7 осмотрел первый и четвертый полки польской дивизии; наступательного порыва нет; делегаты первого полка заявили, как общий голос дивизии, что она пойдет в наступление, когда это будет решено Петроградским польским съездом, ввиду чего, впредь до выяснения результатов этого съезда, они просят их никуда из ныне занимаемого района не передвигать. Решение ожидают около первого июня».
В Кронштадте происходили торжественные похороны 7 матросов, расстрелянных в 1906 году за призыв к революционным действиям. В похоронах принимали участие все члены Исполкома и Совета Кронштадта, депутация от судовых команд, частей войск и политических организаций со знаменами и оркестрами музыки.
Первый пулеметный полк в полном составе при оружии вышел на уличную демонстрацию в поддержку кронштадтских матросов и солдат «за их стойкую позицию недоверия Временному правительству». После этого полк, подойдя к гауптвахте, потребовал, под угрозой расстрела, немедленного освобождения своего офицера Семашко, накануне арестованного за агитацию против войны по распоряжению военного министра. Угрозы вооруженных солдат подействовали, и Семашко был отпущен. Затем полк, во главе с Семашко, направился в свои казармы.
По поводу захвата власти в Эстляндской губернии местным Советом Временное правительство просило министра-председателя послать коменданту близлежащей крепости Петра Великого телеграмму следующего содержания:
«Так как постановление Исполнительного Комитета Совета р. и с. д. о смещении губернского комиссара, захвате власти в губернии и отмене выборов является незаконным и преступным, Временное правительство предписывает вам принять все меры к восстановлению законного порядка, объявить населению, что распоряжения Совета не подлежат исполнению, выборы в местные земские советы остаются в силе. Всем должностным лицам продолжать исполнять свои служебные обязанности. О последующем срочно оообщите».
«Известия Петроградского Совета» сообщают, что крестьяне Воронецкой волости решили передать село Михайловское (с усадьбой Пушкина) в государственную собственность. А также на собственные деньги организовать «Свободный Всероссийский университет имени А. С. Пушкина», с бесплатным образованием начального, среднего и высшего уровня.
В Киеве открылся Всеукраинский Крестьянский съезд. Съехалось свыше 1500 человек, представители 9 украинских губерний. В порядок дня внесены следующие вопросы: отношение к Временному правительству и войне, земельная реформа на Украине, организация украинской селянской спилки (крестьянского союза) и отношение к центральному Совету крестьянских депутатов.
В Петербурге на заседании особого совещания по перевозкам был заслушан доклад начальника управления железных дорог, из которого видно, что работа дорог с 15 апреля по 15 мая понизилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, погрузка и перевозка угля с 1 января по 15 мая уменьшилась на 44 млн пудов. За последнее время улучшились лишь перевозки продовольствия. За апрель недогруз муки был 87%, в настоящее же время этот недогруз равен ЗЗ%, вполне удовлетворительны перевозки и других продовольственных грузов. Процент «больных» вагонов и паровозов все увеличивается и достиг 23% для паровозов и 7% для вагонов, причем цифры эти значительно преуменьшены, так как большое количество работающего подвижного состава необходимо сдать в ремонт.
Главной причиной такого положения докладчик считает возникшую анархию. Образовавшиеся железнодорожные союзы и комитеты часто объявляют свои дороги самоуправляющимися единицами, в лучшем случае занимают по отношению к начальству позицию строгого контроля, требуют объяснения каждого самого незначительного распоряжения, при малейших конфликтах самовольно смещают начальство. К этому надо прибавить резкое падение производительности работы и увеличения числа прогульных дней.
Министр путей сообщения Некрасов в ответ на это указал, что причина тяжелого положения лежит в «экономической нищете рабочих», их бегстве с железных дорог. Что касается самовольной смены начальства, то это происходило потому, что при старом режиме начальники были в положении губернаторов и занимались сыском, так что в 90 из 100 случаев их устранение было необходимо.
В «Известиях» Московского Совета рабочих депутатов напечатано письмо в редакцию Скворцова (Степанова) о его выходе из состава редакции московских «Известий» и об его отказе принимать какое-нибудь участие в этой газете, вследствие «такого уклона в направлении газеты, который должен совершенно изменить ее характер».
По сообщению «Новой жизни», правительства России, Франции и Англии, для которых объявление Италией независимости Албании под покровительством Италии явилось неожиданностью, заявили и через своих послов в Риме итальянскому правительству совместный протест, в котором указали, что вопрос о судьбе всего албанского народа должен подлежать международному обсуждению.
Ленин пишет послесловие к брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции», с 10 апреля так и не напечатанной:
«Я предлагаю, на стр. 27, остаться в Циммервальде только для информации. Конференция не согласилась в этом пункте со мной, и мне пришлось голосовать против резолюции об Интернационале. Уже теперь становится явственно видным, что конференция сделала ошибку и что ход событий быстро поправит ее. Оставаясь в Циммервальде, мы (хотя бы и против нашей воли) участвуем в оттягивании создания III Интернационала; мы косвенно тормозим его создание, будучи связаны мертвым грузом уже мертвого идейно-политически Циммервальда.
Положение нашей партии — перед лицом всех рабочих партий всего мира — теперь именно таково, что мы обязаны немедленно основать III Интернационал. Кроме нас теперь этого сделать некому, а оттяжки вредны. Оставаясь в Циммервальде лишь для информации, мы сразу развязали бы себе руки для такого создания (будучи в то же время в состоянии использовать Циммервальд, если бы обстоятельства сделали такое использование возможным).
Теперь же, благодаря ошибке, сделанной конференцией, мы вынуждены пассивно ждать по меньшей мере до 5 июля 1917 г. (срок созыва Циммервальдской конференции; хорошо еще, если ее не отсрочат еще раз! она уже была раз отсрочена…)
Второй пункт, на котором надо остановиться, это — образование «коалиционного министерства» 6 мая 1917 г. Брошюра кажется в этом пункте особенно устаревшей.
На деле именно в этом пункте она совершенно не устарела. Она строит всена классовоманализе, которого, как огня, боятся меньшевики и народники, давшие 6 министров в заложники 10 министрам капиталистов. И именно потому, что брошюра строит все на классовом анализе, она не устарела, ибо вступление Церетели, Чернова и К0 в министерство изменило в ничтожной степени только форму соглашения Петроградского Совета с правительством капиталистов, а я нарочно подчеркнул в брошюре, на стр. 8, что «имею в виду не столько формальное соглашение, сколько фактическую поддержку».
С каждым днем все яснее становится, что Церетели, Чернов и К0 именно только заложники капиталистов, что ровнехонько ничего «обновленное» правительство из своих пышных обещаний выполнить не хочет и не может ни во внешней политике, ни во внутренней. Чернов, Церетели и Ко убили себя политически, оказались помощниками капиталистов, на деле душащими революцию, Керенский докатился до применения насилия к массам (ср. стр. 9 брошюры: «Гучков только еще грозится применять насилие против масс», а Керенскому пришлось осуществлять эти угрозы…). Чернов, Церетели и К0убили политически себя и свои партии, меньшевиков и социалистов-революционеров. С каждым днем народ будет видеть это все яснее и яснее.
Коалиционное министерство — лишь переходный момент в развитии основных, анализированных вкратце в моей брошюре, классовых противоречий нашей революции. Так продолжаться долго не может. Либо назад — к контрреволюции по всей линии, либо вперед — к переходу власти в руки иных классов. Стоять на месте в революционное время, в обстановке всемирной империалистской войны, нельзя».
Справка ИА REGNUM
Иван Скворцов (псевдоним Степанов) — революционер, большевик, историк, экономист, публицист. Член Московского комитета РСДРП (б), редактор «Известий» Московского совета и сотрудник редколлегии газеты «Социал-демократ». Перевел «Капитал» Маркса на русский язык.