Санкт-Петербург, 10 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 28 мая Временное правительство предоставило министру юстиции полномочие распространять, по мере надобности, деятельность учрежденных в Петербурге временных судов на всей местности России.

Женский батальон смерти

На заседании съезда Всероссийского Совета крестьянских депутатов была принята большинством голосов следующая резолюция о кронштадтских событиях:

«Ознакомившись с событиями в Кронштадте и с постановлением Кронштадтского Совета р. и с. д., Всероссийский Совет крестьянских депутатов считает деятельность руководителей Кронштадта в высшей степени вредной и опасной для революции России. Всякое сепаратное обособленное выступление, вроде кронштадтского отказа от повиновения Временному правительству, стремление отмежевать себя от российской революционной демократии и армии вносит раскол в их ряды и отдаляет момент торжества демократических идеалов, и подрывает мировое значение русской революции, стремящейся объединить трудовой народ всего мира и напрягающей все свои усилия к миру всего мира.

Всероссийский Совет крестьянских депутатов доводит до сведепия кронштадтцев, что трудовое крестьянство откажет им в продуктах потребления, если они немедленно не соединят свои революционные силы с общими силами демократии и не признают Временного правительства, в состав которого демократия послала своих лучших представителей, поддерживает его и тем самым дает ему всю полноту власти.

Вместе с тем Всероссийский Совет крестьянских депутатов предлагает Временному правительству потребовать от Кронштадта подчинения и принять самые решительные меры к уничтожению его сепаратпых стремлений и торжественно обещает ему всемерную поддержку в этом всего трудового крестьянства».

Выступивший на заседании министр Пешехонов заявил, что Кронштадт и кронштадтские события являются небольшой только частицей того, что творится сейчас в России. Съезд крестьянских депутатов закрылся.

В Москве открылся областной съезд представителей Советов рабочих депутатов 14 губерний Центральной России и Советов солдатских депутатов Московского военного округа. Всего съехалось более 300 делегатов. Председателем съезда избран Xинчук (председатель Московского Совета).

В Петербурге организовался «Женский союз помощи родине», который приступил к формированию женского батальона смерти.

Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта Гутор пишет:

«Командарм 7 осмотрел первый и четвертый полки польской дивизии; наступательного порыва нет; делегаты первого полка заявили, как общий голос дивизии, что она пойдет в наступление, когда это будет решено Петроградским польским съездом, ввиду чего, впредь до выяснения результатов этого съезда, они просят их никуда из ныне занимаемого района не передвигать. Решение ожидают около первого июня».

Юго-западный фронт. 1917

В Кронштадте происходили торжественные похороны 7 матросов, расстрелянных в 1906 году за призыв к революционным действиям. В похоронах принимали участие все члены Исполкома и Совета Кронштадта, депутация от судовых команд, частей войск и политических организаций со знаменами и оркестрами музыки.

Первый пулеметный полк в полном составе при оружии вышел на уличную демонстрацию в поддержку кронштадтских матросов и солдат «за их стойкую позицию недоверия Временному правительству». После этого полк, подойдя к гауптвахте, потребовал, под угрозой расстрела, немедленного освобождения своего офицера Семашко, накануне арестованного за агитацию против войны по распоряжению военного министра. Угрозы вооруженных солдат подействовали, и Семашко был отпущен. Затем полк, во главе с Семашко, направился в свои казармы.

По поводу захвата власти в Эстляндской губернии местным Советом Временное правительство просило министра-председателя послать коменданту близлежащей крепости Петра Великого телеграмму следующего содержания:

«Так как постановление Исполнительного Комитета Совета р. и с. д. о смещении губернского комиссара, захвате власти в губернии и отмене выборов является незаконным и преступным, Временное правительство предписывает вам принять все меры к восстановлению законного порядка, объявить населению, что распоряжения Совета не подлежат исполнению, выборы в местные земские советы остаются в силе. Всем должностным лицам продолжать исполнять свои служебные обязанности. О последующем срочно оообщите».

«Известия Петроградского Совета» сообщают, что крестьяне Воронецкой волости решили передать село Михайловское (с усадьбой Пушкина) в государственную собственность. А также на собственные деньги организовать «Свободный Всероссийский университет имени А. С. Пушкина», с бесплатным образованием начального, среднего и высшего уровня.

В Киеве открылся Всеукраинский Крестьянский съезд. Съехалось свыше 1500 человек, представители 9 украинских губерний. В порядок дня внесены следующие вопросы: отношение к Временному правительству и войне, земельная реформа на Украине, организация украинской селянской спилки (крестьянского союза) и отношение к центральному Совету крестьянских депутатов.

Железная дорога

В Петербурге на заседании особого совещания по перевозкам был заслушан доклад начальника управления железных дорог, из которого видно, что работа дорог с 15 апреля по 15 мая понизилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, погрузка и перевозка угля с 1 января по 15 мая уменьшилась на 44 млн пудов. За последнее время улучшились лишь перевозки продовольствия. За апрель недогруз муки был 87%, в настоящее же время этот недогруз равен ЗЗ%, вполне удовлетворительны перевозки и других продовольственных грузов. Процент «больных» вагонов и паровозов все увеличивается и достиг 23% для паровозов и 7% для вагонов, причем цифры эти значительно преуменьшены, так как большое количество работающего подвижного состава необходимо сдать в ремонт.

Главной причиной такого положения докладчик считает возникшую анархию. Образовавшиеся железнодорожные союзы и комитеты часто объявляют свои дороги самоуправляющимися единицами, в лучшем случае занимают по отношению к начальству позицию строгого контроля, требуют объяснения каждого самого незначительного распоряжения, при малейших конфликтах самовольно смещают начальство. К этому надо прибавить резкое падение производительности работы и увеличения числа прогульных дней.

Министр путей сообщения Некрасов в ответ на это указал, что причина тяжелого положения лежит в «экономической нищете рабочих», их бегстве с железных дорог. Что касается самовольной смены начальства, то это происходило потому, что при старом режиме начальники были в положении губернаторов и занимались сыском, так что в 90 из 100 случаев их устранение было необходимо.

В «Известиях» Московского Совета рабочих депутатов напечатано письмо в редакцию Скворцова (Степанова) о его выходе из состава редакции московских «Известий» и об его отказе принимать какое-нибудь участие в этой газете, вследствие «такого уклона в направлении газеты, который должен совершенно изменить ее характер».

По сообщению «Новой жизни», правительства России, Франции и Англии, для которых объявление Италией независимости Албании под покровительством Италии явилось неожиданностью, заявили и через своих послов в Риме итальянскому правительству совместный протест, в котором указали, что вопрос о судьбе всего албанского народа должен подлежать международному обсуждению.

Заседание Временного правительства

Ленин пишет послесловие к брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции», с 10 апреля так и не напечатанной:

«Я предлагаю, на стр. 27, остаться в Циммервальде только для информации. Конференция не согласилась в этом пункте со мной, и мне пришлось голосовать против резолюции об Интернационале. Уже теперь становится явственно видным, что конференция сделала ошибку и что ход событий быстро поправит ее. Оставаясь в Циммервальде, мы (хотя бы и против нашей воли) участвуем в оттягивании создания III Интернационала; мы косвенно тормозим его создание, будучи связаны мертвым грузом уже мертвого идейно-политически Циммервальда.

Положение нашей партии — перед лицом всех рабочих партий всего мира — теперь именно таково, что мы обязаны немедленно основать III Интернационал. Кроме нас теперь этого сделать некому, а оттяжки вредны. Оставаясь в Циммервальде лишь для информации, мы сразу развязали бы себе руки для такого создания (будучи в то же время в состоянии использовать Циммервальд, если бы обстоятельства сделали такое использование возможным).

Теперь же, благодаря ошибке, сделанной конференцией, мы вынуждены пассивно ждать по меньшей мере до 5 июля 1917 г. (срок созыва Циммервальдской конференции; хорошо еще, если ее не отсрочат еще раз! она уже была раз отсрочена…)

Второй пункт, на котором надо остановиться, это — образование «коалиционного министерства» 6 мая 1917 г. Брошюра кажется в этом пункте особенно устаревшей.

На деле именно в этом пункте она совершенно не устарела. Она строит всена классовоманализе, которого, как огня, боятся меньшевики и народники, давшие 6 министров в заложники 10 министрам капиталистов. И именно потому, что брошюра строит все на классовом анализе, она не устарела, ибо вступление Церетели, Чернова и К0 в министерство изменило в ничтожной степени только форму соглашения Петроградского Совета с правительством капиталистов, а я нарочно подчеркнул в брошюре, на стр. 8, что «имею в виду не столько формальное соглашение, сколько фактическую поддержку».

С каждым днем все яснее становится, что Церетели, Чернов и К0 именно только заложники капиталистов, что ровнехонько ничего «обновленное» правительство из своих пышных обещаний выполнить не хочет и не может ни во внешней политике, ни во внутренней. Чернов, Церетели и Ко убили себя политически, оказались помощниками капиталистов, на деле душащими революцию, Керенский докатился до применения насилия к массам (ср. стр. 9 брошюры: «Гучков только еще грозится применять насилие против масс», а Керенскому пришлось осуществлять эти угрозы…). Чернов, Церетели и К0убили политически себя и свои партии, меньшевиков и социалистов-революционеров. С каждым днем народ будет видеть это все яснее и яснее.

Коалиционное министерство — лишь переходный момент в развитии основных, анализированных вкратце в моей брошюре, классовых противоречий нашей революции. Так продолжаться долго не может. Либо назад — к контрреволюции по всей линии, либо вперед — к переходу власти в руки иных классов. Стоять на месте в революционное время, в обстановке всемирной империалистской войны, нельзя».

Справка ИА REGNUM

Иван Скворцов (псевдоним Степанов) — революционер, большевик, историк, экономист, публицист. Член Московского комитета РСДРП (б), редактор «Известий» Московского совета и сотрудник редколлегии газеты «Социал-демократ». Перевел «Капитал» Маркса на русский язык.