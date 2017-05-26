Степанакерт, 26 мая, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики больше не будет публиковать ежедневную информацию о нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения, сообщает «Медиамакс».

Nkrmil.am Инфографика министерства обороны Карабаха о ситуации на линии соприкосновения

По словам пресс-секретаря Армии обороны НКР Сенора Асратяна, «при отсутствии значительных изменений ситуации ежедневные обновления больше публиковаться не будут».

Информация на сайте ведомства не публикуется с 25 мая.

«Информация на сайте будет выкладываться только в случае чрезвычайных инцидентов», — отметил Асратян.

Ранее Армия обороны НКР публиковала только еженедельные сводки по ситуации на линии соприкосновения. Ситуация изменилась после апрельской войны в 2016 г. С того времени сведения по оперативной обстановке стали публиковаться ежедневно.

Министерств обороны Азербайджана, напротив, до сих пор публикует ежедневные отчёты о событиях на линии соприкосновения. Соответствующий раздел сайта военного ведомства Азербайджана называется «Сводки с фронта».

В сообщениях министерство обороны Азербайджана неизменно сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя такие-то типы вооружения, в сообщении от 26 мая указаны, например, крупнокалиберные пулеметы и минометы, «в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта» столько-то раз.

Министерство обороны Нагорного-Карабаха в свою очередь каждый день сообщало, что режим прекращения огня нарушили ВС Азербайджана.

Как ранее писало ИА REGNUM, сообщения конфликтующих сторон всегда противоречат друг другу. Полученная из Степанакерта (также из Еревана) информация всегда противоречит распространенным сообщениям Баку и наоборот.

Однако после того, как азербайджанская сторона 15 мая нанесла удар по военной технике армии Нагорного Карабаха и опубликовала подтверждающее видео, незамедлительно последовала адресная реакция Минской группы ОБСЕ, которая обвинила Азербайджан в нарушении перемирия.

Именно объективная информации с линии соприкосновения в зоне конфликта имеет большое значение для процесса урегулирования.

Договоренности о механизмах доверия и расследования инцидентов, принятые после апрельской войны 2016 года в Вене и Санкт-Петербурге, подразумевают утверждение такого явления, когда во время любого подобного инцидента будет представлена четкая информация о нападающей стороне.

И хотя азербайджанская сторона противится внедрению механизмов расследования инцидентов, однако, это, а не ежедневные заявления о нарушениях режима прекращения огня, является единственным способом сокращения числа кровопролитных инцидентов на границе и единственной возможностью слышать целенаправленную международную критику.