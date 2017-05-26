Кейптаун, 26 мая, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Лидеру оппозиции в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Муси Майману было отказано во въезде в Замбию, сообщает 26 мая Anadolu.

The Democratic Alliance Муси Маймане

Майман планировал принять участие в суде над замбийским оппозиционером Хакайндом Хичайлемой, обвиняемым в государственной измене.

Хичайлемо якобы не пропустил кортеж президента страны Эдгара Лунги, что и привело к его преследованию.

По прибытии в аэропорт Кеннета Каунда Майман столкнулся с жестким противодействием полиции, которая конфисковала его сотовый телефон.

«Господин Майман направлялся в суд, чтобы поддержать Хичайлемо, который подвергается преследованию со стороны правительства», — говорится в заявлении Демократического альянса, крупнейшей оппозиционной партии ЮАР.

Напомним, Хакайнд Хичайлема был арестован 8 апреля, поводом для этого стала задержка кортежа президента страны. Однако, как считают эксперты, противоречия между политиками связаны с тем, что Хичайлем не признает выборы президента Лунги, считая их сфальсифицированными.