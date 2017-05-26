Москва, 26 мая, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Цены на нефть 26 мая восстанавливаются после обвального падения более чем на 5.0% 25 мая по результатам саммита ОПЕК+ в Вене, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

По его мнению, «инвесторы будут теперь внимательно следить за публикациями данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые, если продолжат общую тенденцию к росту или будут удерживаться у нынешних уровней, то, несомненно, окажут негативное влияние на нефтяные цены».

«Сегодня будут представлены данные от Baker Hughes по количеству действующих буровых вышек. Если оно покажут их очередной рост — это может оказать сдерживающее действие на восстановление котировок сырой нефти», — считает Костенко.

«Скорее всего, цены на нефть в лучшем случае будут удерживаться выше уровня в 50 долларов за баррель, но преодоление этого уровня на волне предполагаемого продолжения роста добычи сланцевой нефти, может привести к дальнейшему падению нефтяных цен», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 26 мая мировые цены на нефть снижаются на фоне решения ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,60% — до $51,13 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,78%, до $48,52. При этом 25 мая цена нефти обеих марок падала более чем на 5%.

Читайте также: «Нефть несет потери»