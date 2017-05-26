Калуга, 26 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Первый камень в строительство крупнейшего в России грибоводческого комплекса торжественно заложен 25 мая в деревне Кудрявец Хвастовичского района Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Схема будущего грибоводческого комплекса

Здесь в 2017 — 2018 году на площади 40 га планируется построить две фермы для выращивания грибов производственной мощностью четыре тонны вешенки в сутки каждая. Общий объем продукции составит 1440 тонн в год. Будет создано 112 рабочих мест.

По словам генерального директора ООО «Верный путь» Ильи Воронцова, с вводом в строй всего комплекса в Калужской области появится крупнейшее в России производство вешенки.

«Реализация этого проекта очень многое значит для области. Мы хотим быть крупнейшими поставщиками этого питательного и высококачественного продукта не только для жителей региона. Данная инициатива станет нашим ответом на решения по импортозамещению, которые принимает президент страны и российское Правительство», — сказал калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, ООО «Верный путь» специализируется на выращивании грибов и является самым крупным производителем субстратного мицелия вешенки в России. За первый квартал 2017 года на предприятии произведено 60 тонн грибов и 800 тонн субстрата.