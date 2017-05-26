Москва, 26 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Российский рубль заканчивает неделю с небольшим укреплении, несмотря на обвальное падение цен на сырую нефть по итогам саммита ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

По его мнению, «поддержку рубль по-прежнему получает на волне сохранения привлекательности игры нерезидентами в кэрри-трейд в государственных облигациях Федерального займа (ОФЗ). Его также поддерживал фактор налогового периода».

«Российский рубль может оказаться на следующей неделе под прессингом, если цены на сырую нефть продолжат свое падение на волне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США», — сказал эксперт.

«Давление на рубль будет оказывать и высокая вероятность повышения ставок ФРС на июньском заседании, которое состоится 13−14 июня. Последнее позиционирование по фьючерсам на ставки по Федеральным фондам в США указывают на 87.7% вероятность повышения ставок», — пояснил Костенко.

«Оценивая вероятную тенденцию по рублю, можно предположить, что рубль продолжит плавное снижение на волне возобновления падения котировок нефти, позитивных данных по американской экономике и роста ставок ФРС США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 26 мая составляют 56,07 рубля за американскую валюту (понижен на 20 копеек) и 63,01 рубля за евро (повышен на 9 копеек).

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