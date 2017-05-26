Барнаул, 26 мая, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Сергей Шубенков, являющийся чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами, завтра, 27 мая должен был выступать на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (штат Орегон). Однако алтайскому спортсмену не дали американскую визу, хотя все документы были подготовлены вовремя. Об этом сообщает программа «Вести-Алтай» со ссылкой на тренера — Сергея Клевцова. Как выяснилось, для получения визы потребовались какие-то дополнительные проверки.

Алтайский спорт Чемпион мира 2015 года по бегу на 110 метров Сергей Шубенков

«Я в этих тонкостях не ориентируюсь. Но получилось так, как получилось. К сожалению, соревнования в Юджине сорвались, просто сейчас нужно получать следующие визы, на очереди — шенгенская, и, надеюсь, что с ней всё будет получше», — отметил Сергей Клевцов.

В ближайшее время Сергей Шубенков планирует вылететь в Новогорск для подготовки к следующим состязаниям: ближайший старт намечен на 8 июня в Риме. Напомним, 13 мая 2017 года на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае Сергей Шубенков занял пятое место и показал результат 13,35 секунды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований в связи с допинговым скандалом. Из-за этого Сергей Шубенков, не имеющий проблем с допингом, вынужден был пропустить весь прошлый сезон, включая Олимпиаду в Бразилии. В апреле 2017 года он получил право участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.