Керчь, Крым, 26 мая, 2017, 12:40 — ИА Регнум. С 1 июня по 12 июля 2017 года будет действовать запрет на провоз оружия через Керченскую переправу. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба оператора переправы — ООО «Морская дирекция».

Mintrans.ru Керченская переправа

«В период с 1 июня по 12 июля 2017 года провоз/пронос гражданского и служебного оружия и патронов к нему через контрольно-пропускные пункты объектов транспортной инфраструктуры ООО «Морская дирекция» запрещен», — говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина об обеспечении безопасности во время чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций FIFA от 9 мая 2017 года.

В соответствии с поручением министерство транспорта России должно установить зоны ограничения полетов, запретные зоны использования воздушного пространства над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности, а также определить случаи, когда использование воздушного пространства таких зон разрешается.

Усиление мер безопасности коснется также регистрации граждан, работы транспортной инфраструктуры, продажи алкогольной продукции в период соревнований и в регионах, где они будут проводиться. Ужесточится и порядок проведения массовых мероприятий. В частности, не связанные со спортивными событиями акции должны согласовываться в ФСБ.

Отметим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В свою очередь, Чемпионат мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Соответствующие поручению меры будут действовать, соответственно, с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.