Чебоксары, 26 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Чувашия ужесточает требования к продаже алкогольной продукции. В республике запретят круглосуточную продажу алкоголя, о чём просили жители и на чём настаивали правоохранительные органы, обеспокоенные криминогенной ситуацией в «разливайках». Власти принимают решение, не дожидаясь решений судов, которые инициировали «питейные заведения», и вопреки письму Минфина РФ, предупреждающего о незаконности «любых дополнительных ограничениях». Глава Чувашии Михаил Игнатьев полагает, что всё это «вилами на воде написано», но больше всего его удивило бездействие вице-премьера — главы Минфина Чувашии Светланы Енилиной, которая не отстаивает интересы в федеральном министерстве. Министру финансов слово предоставили, но она не смогла вымолвить ни слова: её тут же перебили, подчеркнув, что нельзя пополнять бюджет за счёт «спаивания населения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Закусочная

На заседании чувашского правительства было одобрено два постановления, ужесточающие требования к продаже алкоголя. Спиртные напитки запретят реализовывать в местах источников повышенной опасности и при проведении массовых публичных мероприятий.

«Уточнили места источников повышенной опасности — это производственные объекты и газораспределительные станции, где запрещено продавать алкогольную продукцию. И установили границу при проведении публичных мероприятий, в каких границах нельзя осуществлять реализацию алкогольной продукции», — сообщил вице-премьер — глава Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин.

Согласно документу, алкоголь запретят продавать во время публичных акций в заведениях, которые попадают в зону их проведения (в частности, собраний, митингов, демонстраций, шествий). При наличии обособленной территории устанавливается 20-метровая зона, при её отсутствии — 70-метровая.

Также члены правительства поддержали проект постановления о запрете розничной продажи алкоголя в ночное время предприятиями общественного питания. Исключением станут только рестораны. В Минэкономразвития поясняют, что согласно проекту решения, с 22:00 до 10:00 организациям общественного питания запретят розничную продажу алкогольной продукции, а индивидуальным предпринимателям запретят сбывать населению пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Купить в розницу алкоголь в ночное время можно будет только в ресторанах. Кроме того, вводится полный запрет на продажу алкоголя на предприятиях общепита (в народе — «разливайках»), расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных и встроенных к ним помещениях — исключение составят только кафе и рестораны.

В министерстве обращают внимание на то, что ранее многие юридические лица в целях продажи алкоголя в ночное время сменили тип предприятия из «закусочной» в «кафе». «При этом они не соответствуют установленным государственным стандартом требованиям, фактически не предоставляют услуги общественного питания, а ориентированы исключительно на розничную продажу алкогольной продукции», — констатируют в Минэкономразвития Чувашии.

«Со вступлением в силу данного постановления 100% будет ограничена круглосуточная продажа алкогольной продукции — это всё, что касается заведений, расположенных в жилых домах, встроено-пристроенных помещениях. Круглосуточной продажи больше не будет. Только рестораны смогут реализовывать продукцию, остальные — нет. Порядка 60 объектов подпадут (под действие данного решения), то есть мы ожидаем снижение (числа предприятий общественного питания)», — сказал Владимир Аврелькин.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев высказал мнение, что это «вилами на воде написано», пояснив, что «исполнительскую дисциплину надо обеспечивать». За Минэкономразвития вступился представитель прокуратуры Чувашии, предложив ускорить срок введения в действие данного проекта: не с сентября, как предложили в министерстве, а с июля, так как «наибольшее количество жалоб от граждан на нарушение тишины и спокойствия возникает в летний период», «основные безобразия происходят именно в летний период».

«Сегодня по данному постановлению мы находимся в судах. На нас ряд питейных заведений вышли в суд. Почему мы взяли 1 сентября? Мы готовы ввести с момента опубликования постановления. Но к 1 сентября у нас будет ясность по этим судебным делам», — пояснил Владимир Аврелькин, поблагодарив надзорное ведомство за поддержку в судах.

«У вас сомнения, что проиграете?» — удивился Михаил Игнатьев.

«Сегодня пришло письмо из Министерства финансов Российской Федерации о том, что любые дополнительные ограничения, вводимые в субъектах Российской Федерации, являются незаконными с 1 марта текущего года. Но мы всё-таки нашли для себя ряд возможностей отстоять это постановление», — сказал Владимир Аврелькин.

Это удивило Игнатьева ещё больше. Он обратился к вице-премьеру Светлане Енилиной.

«Светлана Александровна, вы в Министерстве финансов участвуете на разных совещаниях, почему не отстаиваете интересы? С чего такая позиция Министерства финансов? Акцизы, что ли? Но спаивание населения…» — глава Чувашии не нашёлся что сказать, только покачал головой и перебил растерявшуюся Светлану Енилину, не дав ей возможность объясниться: «Не должны любой ценой создавать доходную часть бюджета. Питейные заведения — это есть питейные заведения. Они же в круглосуточном режиме продают! Ладно, если учтённую водку продают, они же ещё неучтённую алкогольную продукцию продают».

Напомним, что в прошлом году большинство компаний в Чувашии, реализующих алкоголь, отказались от добровольной проверки качества продукции. Михаил Игнатьев предложил ввести в действие данное постановление с 1 августа: «Если мы проиграем — значит, мы проиграем. Хоть с 1 сентября, хоть с августа». И поручил ещё раз проработать данный вопрос, учитывая «сложившуюся судебную практику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проблемой остаются преступления в питейных заведениях, где алкоголь продаётся в разлив (так называемые «разливайки»). В частности в Чебоксарах зарегистрировано в прошлом году свыше 100 таких преступлений, всего в столице работают 40 «разливаек» — на них поступило 90 жалоб от горожан.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, по итогам 2015 года Чувашия заняла 4 место по показателю острых отравлений алкогольной продукции, уступив Туве, Иркутской и Кемеровской областям. По уровню смертности от острых отравлений алкогольной продукции Чувашия занимает второе место в стране после Марий Эл.

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