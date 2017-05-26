Майкоп, 26 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Адыгее устраняют последствия паводка. На утро сегодняшнего дня, 26 мая, в республике подтопленными оставались придворовые территории 174 домов в трех населённых пунктах Кошехабльского района. Как уточнили ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС, вода зашла в дома в селе Игнатьевское, хуторах Красный и Кармалино-Гидроицкий.

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Кроме того, в результате резкого подъема уровня воды на реке Фарс разрушено два подвесных пешеходных моста на территории Дмитриевского сельского поселения.

«Нарушения жизнедеятельности населения удалось не допустить», — отметил руководитель оперативного штаба, заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Адыгея по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Владимир Костыгин.

Чрезвычайная ситуация произошла рано утром 26 мая в Шовгеновском районе. В населенном пункте Хакуринохабль размыло дамбу. Затопленными оказались 15 домов, вода в которых поднялась до 10 см, а в некоторых домах и до 20 см.

Вода заполняет низменные участки, идёт в поля за населенным пунктом по дренажным системам. Ситуация носит локальный характер, заверил представитель чрезвычайного ведомства.

«В пострадавших от паводка населённых пунктах расчищено более 2,5 тыс. метров дренажных каналов и стоков, отрыто до 300 метров отводных каналов, протяженностью, укреплено 200 метров на береговой линии реки Чехрак», — добавил Костыгин.

Территорию, попавшую в зону паводка, обследовали беспилотники. На кадрах видно, что под водой из реки Фарс оказались земли сельскохозяйственного назначения на площади около 900 га в Хатажукайском, Хакуринохабльском и Джерокайском сельских поселениях.

Автор видео: Тагир Кумпилов

Напомним, осадки различной интенсивности на территории Республики Адыгея наблюдались в течение двух прошедших суток. Также отмечались и колебания уровней рек с достижением отметок неблагоприятных явлений на реках Фарс и Лаба.

В этой связи с утра 24 мая силы МЧС в республике были переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», такой же режим был введён и на территории Шовгеновского и Красногвардейского районов. А днём 25 мая в Кошехабльском и Гиагинском района начал действовать режим ЧС. Соответствующие постановления подписали главы муниципалитетов.

В Гиагинском районе, где произошёл прорыв ковшового водосброса дамбы пруда Центральный в посёлке Новом, ведётся контролируемый сброс воды по каскаду сбросных коллекторов в русло реки Улька.

«В целях мониторинга гидрологической обстановки во всех указанных районах функционируют оперативные группы республиканского ГУ МЧС России, комитета Адыгеи по делам ГО и ЧС, а также муниципальные», — уточнил Владимир Костыгин.

В проведении аварийно восстановительных работ задействованы 310 человек, 58 единиц техники и плавсредств. Мероприятия по снижению последствий паводка продолжаются.

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По данным республиканских властей, на 26 мая режим ЧС республиканского уровня действует уже в четырех районах, включая Шовгеновский и Красногвардейский. В республике подтоплены 225 подворья, 13 жилых домов, трансформаторная подстанция и водозаборная скважина. В зоне подтопления дождевыми паводками оказалось 14 населенных пунктов.

Кроме того, в результате прорыва шлюза пруда Центральный посёлка Новый Гиагинского района возникла угроза подтопления 11 домов хутора Задунаевский Шовгеновского района. Его жители заблаговременно были эвакуированы в пункт временного размещения.