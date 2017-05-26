Киев, 26 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум. В Донбассе противоборствующие стороны ведут спорадические обстрелы с применением РСЗО, танков, минометов, БМП, БТРов и стрелкового оружия. Донецкое направление остается самой горячей точкой. Об этом 26 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Mil.gov.ua Обстрел

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 58 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 18 населенных пунктах.

В ДНР в результате ведения боевых действий повреждено до 10 жилых домов. По предварительным данным, обошлось без жертв.

«Сегодня, 26 мая, в населенном пункте Гольмовский, сразу в трех жилых домах, по улице Больничная, в результате обстрела со стороны украинских позиций повреждено остекление, частично кровля. Вчера, 25 мая, в пгт. Старомихайловка, по улице Жуковского, пробита кровля. Снаряд разорвался в ванной комнате. Комната полностью разрушена. В поселке Александровка, по улице Ленина повреждены хоз. постройки, окна, кровли жилых строений, по ул. Школьная — повреждена кровля. В населенном пункте Трудовские Петровского района Донецка, по улице Черногорская, повреждена кровля (50%), остекление, входные двери. В поселке Александринка (Докучаевск), по ул. Маяковского, повреждены окна, по ул. Яковицкого повреждены 4 деревянных окна, осколками посечены стены, большой объем кровельных перекрытий, в одном из жилых домов полностью уничтожена входная дверь и веранда», — говорится в сообщении.

По данным разведки ДНР, а также информации, полученной от местных жителей, 25 мая, ориентировочно в 22.40 противник развернул три артиллерийских орудия калибра 122 мм на окраине н.п. Невельское и произвел более 20 выстрелов. В районе указанного населенного пункта дислоцируется подразделение ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В 22.50 жители н.п. Красногоровка сообщили, что на центральных улицах были слышны разрывы артиллерийских снарядов, раскаты от которых доносились до окраин города. Таким образом, украинская сторона, ведя огонь по населенным пунктам, которые заняты киевскими военнослужащими, в очередной раз пытается обвинить ДНР в нарушении режима прекращения огня», — отмечается в материале НМ ДНР.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала три обстрела своих позиций со стороны ВСУ в населенных пунктах: Калиново, Калиновка и Лозовое. Отмечается, что огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В свою очередь, 26 мая спикер штаба АТО Миронович заявил, что «в результате боевых действий за прошедшие сутки пять военнослужащих ВС Украины получили ранения».

По его словам, 25 мая войска ДНР и ЛНР 57 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО, «все чаще используя тяжелое артиллерийское вооружение, применение которого строго запрещено Минскими договоренностями».

Он сообщил, что на Приморском направлении войска ДНР 29 раз применили оружие против украинских войск. При этом в результате неприцельного обстрела ДНР в жилых кварталах Красногоровки (под контролем ВСУ) разорвалось несколько снарядов калибра 120 и 152 мм, повредив дома и соцучреждения.

«Около 21.00 противник обстрелял наши опорные пункты на подступах к Красногоровке из минометов различных калибров, вооружения танка и БМП, зенитной установки и пехотного вооружения. Во время этого обстрела несколько вражеских мин попали в жилой квартал близ городской больницы. К счастью, никто не пострадал. Несколько близлежащих домов были повреждены. Этот же населенный пункт «бандиты» обстреляли под конец суток из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 152 мм. Последствия этого обстрела сейчас выясняются. Также вечером на этом направлении под вражеским минометным огнем оказались позиции ВС Украины вблизи Широкино и Марьинки. По украинским защитникам Широкино также бил вражеский танк», — сказал Миронович.

Подполковник отметил, что позиции ВСУ в Авдеевке (Донецкое направление) в очередной раз были обстреляны из минометов, РСЗО «Град», 122-мм артиллерийских систем, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. В то же время вблизи Луганского (на Светлодарской дуге) войска ДНР «вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов».Фото последствий артобстрела жилых кварталов Красногоровки (под контролем ВСУ) выложил «Сайт города Донецка».

Сообщается, что 25 мая, около 21.30 под артобстрел попала улица Каштановая. В частности, снаряды легли между техникумом и Марьинской центральной районной больницей. В здании медучреждения выбиты окна, повреждены стены. Информации о пострадавших пока нет. Обстрел не прекращается. Также в соцсетях жители города сообщают, что результате обстрела разрушены дома по улицам Садовая и Ломоносова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО АлександрМотузяник подтвердил информацию о том, что на Светлодарской дуге украинским войскам удалось продвинуться и занять новые позиции в «серой зоне».

«Ситуация на линии разграничения может быть довольно динамичной. Если подразделения вступают в бой с противником, возможна контратака, в результате которой определенные территории могут переходить из «рук в руки», и это абсолютно понятное дело для людей, разбирающихся в этом деле. Хочу отметить, что речь идет о Светлодарской дуге», — пояснил Мотузяник.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР).

У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. 24 мая 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы договорились провести развод сил в районе Станицы Луганской 28 мая.