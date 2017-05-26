Ярославль, 26 мая, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Руководство АО «Ярославский бройлер» удивлено появившейся информацией об обнаружении в продукции сальмонеллы на предприятии переработчика — ООО «Каргилл» в Тульской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Ярославском бройлере». «Каргилл» производит наггетсы для «Макдоналдса», закупая сырье у ряда поставщиков, в числе которых и «Ярославский бройлер».

Yarbroiler.ru Ярославский бройлер

По сообщению управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, в марте в ходе проверки на ООО «Каргилл» было выявлено несоответствие продукции животного происхождения (филе куриное замороженное общим весом более 1 тонны, изготовитель АО «Ярославский бройлер») по микробиологическим показателям, а именно: выявлено наличие патогенных микроорганизмов.

«В данном случае, по-видимому, в СМИ попала не до конца проверенная информация. При возникновении любых вопросов к качеству продукции происходит оперативное взаимодействие контрольных органов и предприятий-изготовителей. Сразу по получению первичной информации у нас была проведена проверка Россельхознадзора, затем внеплановая проверка Роспотребнадзора. По нашим сведениям, никаких нарушений выявлено не было. Мы работаем давно, со многими переработчиками сырья, и система контроля качества отлажена максимально, значительно строже, чем предписывают официальные документы. Пробы берутся от каждой партии, исследуются в лабораториях. С постоянным подтверждением результатов в контрольных органах «, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор по качеству АО «Ярославский бройлер» Денис Васюхин.