Порт-о-Пренс, 26 мая, 2017, 12:22 — ИА Регнум. После вывода миротворцев на Гаити будет расширен полицейский контингент, сообщает 26 мая Reuters.

U.S. Navy Миротворец ООН. Гаити

Число сотрудников полиции будет увеличено до 15 тыс. человек, после того как 2 тыс. 300 миротворцев ООН покинут страну.

В апреле 2017 года СБ ООН единогласно проголосовал за окончание миротворческой миссии в республике Гаити и замену его внутренними силами полиции.

«Мы работаем над тем, чтобы у нас была профессиональная полиция, полиция способная обеспечить безопасность граждан и навести порядок в стране», — заявил президент Гаити Жовенель Моиз.

«Я вижу, что национальная полиция обладает высоким уровнем профессионализма и готова защитить страну», — добавил Моиз.

Напомним, миротворческий контингент развернут на Гаити с 2004 года, целью миссии являлась борьба с преступностью и мародерством. Государство было не в силах самостоятельно справиться с этой задачей, особенно после крупного землетрясения 2010 года, когда миллионы людей остались без крова.