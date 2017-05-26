Ярославль, 26 мая, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин создал отряд по поиску пропавших детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Логотип отряда «Лиза Алерт»

«В Ярославской области часто пропадают дети. Мы на общественном совете решили, что должны более активно включиться в поиск детей и создали поисковый отряд. Последний случай пропажи и гибели двенадцатилетнего ребенка показал, что между поисковыми отрядами и властью недостаточно развита координация. Мы же придаем официальный статус общественных помощников «поисковикам», и это поможет лучшему взаимодействиями с различным организациями», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михали Крупин.

Первым на инициативу откликнулся поисковый отряд «Лиза Алерт Ярославль», который обладает большим опытом и имеет подготовленных для поиска волонтеров. Около 10 человек из «Лизы Алерт Ярославль» вошли в поисковый штаб. Начальником штаба стала волонтер отряда «Лиза Алерт Ярославль» Екатерина Рябиченко — выпускник педуниверститета, по специальности — конфликтолог и психолог.

Командиром отряда выбрали Сергея Аверкина, который раньше служил в пограничных войсках и в УФСБ России, выпускник Военного университета Министерства обороны.