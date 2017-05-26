Ростов-на-Дону, 26 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Кремлёвская карьера губернатору Ростовской области Василию Голубеву не грозит. На этом сошлись эксперты, комментирующие очередные слухи об уходе главного регионального чиновника, появившиеся в прессе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

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В последнее время в интернет-пространство всё чаще попадает якобы достоверная информация о том, что кабинет донского губернатора опустеет. А на днях журналисты и вовсе назвали имя преемника Голубева. По их сведениям, кресло главы региона займёт уроженец Башкирии Хамит Мавлияров.

«Разговоры об уходе Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области ходят достаточно давно. Наши СМИ, ссылаясь на источники в Кремле, отправляли его в отставку, переводили на должности в аппарат президента России не раз, не два и не три. Но пока эти слухи не подтвердились ни разу», — отметил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

Ещё одно мнение корреспонденту ИА REGNUM собеседник высказал на условиях анонимности.

«Про отставку Голубева писали много раз, а он всё еще на своем посту. А в последний раз даже преемника назвали. Стоит учесть и то, что Ростовская область долго привыкала к губернатору-варягу из Московской области. А в случае с Хамитом Мавлияровым это будет ещё дольше и сложнее. Не думаю, что Кремль может на это пойти буквально за полгода до президентских выборов», — считает один из экспертов Ростова-на-Дону.

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Как сообщало ИА REGNUM, Василий Голубев выиграл губернаторскую гонку 13 сентября 2015 года по результатам прямого волеизъявления граждан, набрав 78,21% голосов. Его ближайший оппонент Николай Коломейцев, выдвинутый КПРФ, получил 11,66%. Третья позиция — у Михаила Емельянова, представляющего на выборах «Справедливую Россию», — 5,03%.

Напомним, прямые выборы главы региона на Дону состоялись впервые с 2001 года. До этого Василий Голубев был назначен на пост в 2010 году. Тогда депутаты Заксобрания Ростовской области рассмотрели представление президента РФ Дмитрия Медведева и наделили Голубева полномочиями губернатора на пять лет.