Москва, 26 мая, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Международная космическая станция может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения — микробы, имеющие внеземное происхождение, могут быть обнаружены на ее обшивке, говорится в сообщении 26 мая пресс-службы Роскосмоса.

МКС

Российские космонавты во время выходов в открытый космос собрали 19 проб пыли с поверхности станции в рамках эксперимента «Тест». Он проводится на МКС с 2010 года.

Чтобы установить, есть ли в пробах микроорганизмы внеземного происхождения, или они попали на станцию в ходе сборки элементов конструкции на Земле, нужно время.

Пробы доставляются на Землю регулярно, утверждают ученые ЦНИИмаш. Специалисты института уже установили, что станция является универсальным инструментом экозобиологических исследований.

Анализ аминокислот, находящихся на поверхности станции, основан на анализе соотношения в их составе изотопов углерода — в образцах космического происхождения обычно присутствует больше тяжелого углерода 13С. В земных образцах больше присутствует легкого углерода — 12С.

Задача изотопного анализа сложна, поскольку образцы вещества кометы, попадающие на поверхность МКС, малы и использование стандартных методов не даст быстрого результата. Российские специалисты ищут решение этой задачи.