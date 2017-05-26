Орел, 26 мая, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Скандал со сносом памятника архитектуры в Орле по адресу Гостиная, 1, и строительством на этом месте нового здания получил новый оборот. 25 мая на заседании горсовета были приведены данные, свидетельствующие о том, что сделка по продаже памятника в частные руки была совершена без соответствующего разрешения горсовета.

Цитата Снос памятника дома. Орел, Гостиная 1

Как пишет «Орелград», на днях было обнародовано постановление горсовета Орла, принятое в 2004 году, которым администрации города разрешалось найти инвестора для проведения реконструкции памятника, при этом разрешение на продажу дано не было — речь шла о долгосрочной аренде.

Накануне, 25 мая, на сессии горсовета прозвучала информация о том, что здание на Гостиной, 1 было продано в 2007 году. При этом после продажи здания в частную собственность был оформлен и участок под ним, до этого принадлежавший муниципалитету. Кто дал распоряжение на проведение этих сделок, пока не ясно.

В итоге депутаты горсовета призвали мэра Орла Василия Новикова принять меры для оспаривания сделки купли-продажи, в том случае если она действительно была совершена. В том числе предложено обратиться в суд для возвращения права собственности на земельный участок площадью 6 000 кв. м. Что касается здания, снесенного год назад, то в том случае, если суд признает сделку неправомочной, администрация сможет требовать возмещение убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник архитектуры XIX века в центре Орла, по адресу Гостиная, 1, был со скандалом снесен в мае прошлого года.

О том, что памятник находится в частной собственности, было известно, правда, изначально речь шла именно о реставрации здания. Но за 10 лет его даже не законсервировали. В итоге собственник решил снести полуразрушенный памятник, а затем «воссоздать» его — то есть, возвести на его месте новодел (по некоторым данным, в новом здании должен разместиться бизнес-центр).

Первую попытку сноса предприняли в апреле 2016 года: тогда в ситуацию вмешалась прокуратура, была начата проверка. Вторая, уже удачная, была предпринята 27 и 28 мая. Снос был произведен на основании документов за подписью начальника управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергея Семиделихина. По факту сноса здания УМВД возбудило уголовное дело — по статье об уничтожении объектов культурного наследия. Однако орловские суды — сначала районный, а затем и областной — подтвердили, что снос произведен на законных основаниях.

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Копия вместо оригинала: как в Орле сохраняют культурное наследие

На днях на месте, где когда-то стоял памятник архитектуры, рабочие приступили к подготовке площадки под строительство нового здания. Проект «восстановления» памятника архитектуры планируется представить депутатам осенью.

«В соответствии с тем, что объект будет строится в заповедной зоне, управление по госохране объектов культурного наследия выдало разрешительные документы для подготовки строительной площадки под воссоздание объекта культурного наследия. Работы ведется на территории собственника и они не выходят за рамки», — заявил ранее депутатам горсовета начальник регионального управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин.

Добавим, что на днях в собственность региона было возвращено еще одно историческое здание — кинотеатр «Родина», построенный в 1940 году в стиле конструктивизма.