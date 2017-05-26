Ярославль, 26 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы определил меру пресечения для директора ярославского театра им. Федора Волкова Юрия Итина в виде домашнего ареста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба театра.

Volkovteatr.ru Театр им. Волкова

Юрий Итин, ранее возглавляший некоммерческую организацию «7 студия», подозревается по делу о хищении 200 млн рублей бюджетных средств. Сам Итин отрицает свою вину. Художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли в день заседаний суда опубликовал на сайте театра открытое письмо.

«Что это?! Пойман главарь банды, серийный маньяк, опасный экстремист??? Органы!!! Последние 7 лет проработали вместе. Для меня Юрий Итин — абсолютный профессионал высочайшего класса и глубоко порядочный человек. Человек, очень серьёзно относящийся и к делу, и к собственной репутации. Я горжусь дружбой и сотрудничеством с ним. Мне все это представляется каким-то чудовищным недоразумением. Очень надеюсь, что следствие будет проведено профессионально и грамотно. Виновность человека определит суд. А пока, органы, отпустите!!!», — написал художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

«Мы написали письмо в Пресненский районный суд Москвы, где высказали свою поддержку директору театра. С ним связано процветание и становление образа первого русского театра. С волнением следим за развитием событий и считаем, что домашний арест — это некий компромисс между нахождением на свободе или в следственном изоляторе. Надеемся, что следствие во всем разберется», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев.