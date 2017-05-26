Калуга, 26 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Участковый уполномоченный, капитан полиции Тимур Нурбагандов и оперуполномоченный отдела уголовного розыска младший лейтенант полиции Петр Звенков с риском для жизни еще до прибытия сотрудников МЧС эвакуировали из охваченного огнем производственного цеха более 80 человек. Об этом 23 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

skeeze Пожар

По данным ведомства, в одном из помещений производственного предприятия, расположенного в калужском городе Ермолино произошло возгорание. На момент происшествия в цехе находилось более 80 работников.

Между тем наличие в помещение большого количества 200 литровых емкостей с лакокрасочным веществом, более 20 баллонов с кислородом и проходящая вблизи цеха газовая труба создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Решительные действия полицейских на пожаре не допустили жертв и пострадавших. Руководство отдела МВД России по Боровскому району Калужской области высоко оценило поступок своих подчиненных и приняло решение о поощрении отважных полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Майминском районе Республики Алтай подполковник полиции Сергей Рождественский, рискуя жизнью, спас на пожаре семью из пяти человек, в том числе двое детей.

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