Оренбург, 26 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбурге 27 мая пройдет митинг предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес. Они протестуют против принятых на местном уровне решений, которые негативным образом отражаются на малом и среднем бизнесе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

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Председатель Оренбургской городской профсоюзной организации работников малого и среднего предпринимательства Максим Скивко считает, что предприниматели Оренбуржья переживают сегодня далеко не лучшие времена, а малый бизнес в сфере розничной торговли в нестационарных объектах в Оренбурге вообще находится на грани уничтожения.

В частности, возмущение в рядах предпринимательства вызвало решение горсовета Оренбурга о существенном повышении (от семи до 10 раз) базовой ставки под нестационарные объекты торговли, с 50−70 рублей за кв. метр до 504 рублей.

«На деле это означает, что если в 2016 году предприниматель за аренду 11 кв. метров в Ленинском районе Оренбурга платил 9631,86 рубля за год с разбивкой по месяцам, то в 2017 году должен заплатить 65 тыс. рублей и сразу! У большинства предпринимателей таких денег нет ни сразу, ни помесячно, то есть их вынуждают закрываться. В выигрыше остаются стационарные объекты торговли (среди них много магазинов торговых сетей), «правила игры» для которых практически не поменялись», — отмечают профсоюзы.

Кроме того, недовольство спровоцировало и решение региональной власти о запрете розничной торговли разливными напитками на объектах, расположенных в жилых домах. Представители предпринимательского сообщества говорят о том, что закрытие торговых точек повлечет рост безработицы. Учитывая, что в малом и среднем бизнесе сегодня в области (по данным налоговых органов) трудится почти 170 тыс. человек, даже исчезновение нескольких тысяч из этого числа уже выглядит проблемой.

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По словам Максима Скивко, эти решения городских и областных властей противоречат федеральным законам. Сейчас подготовлены жалобы в надзорные инстанции. Но серьёзный урон оренбургскому бизнесу будет нанесён даже от кратковременного применения местного законотворчества.

Организаторы митинга отмечают, что число малых и средних предприятий (юридических лиц) в Оренбуржье год от года неуклонно снижается. Если в 2010 году (по данным комитета Общественной палаты Оренбургской области по экономическому развитию, предпринимательству) числилось 2355 малых предприятий (юрлиц), то в 2016-м — лишь 1370. Число средних предприятий также уменьшилось с 328 в 2010 году до 200 — в 2016-м. Победные рапорты обеспечивают лишь микропредприятия.

Между тем в администрации Оренбурга по итогам 2016 года заявили об увеличении количества малых и средних предприятий на 4,7%, а количества индивидуальных предпринимателей — на 11,6%. Большинство работает в сфере оптовой и розничной торговли — 40%. По итогам 2016 года в сфере предпринимательства города Оренбурга заняты более 197 тыс. человек, что составляет 72,1% всего трудоспособного населения Оренбурга.

В феврале 2017 года чиновники делали выводы о стабильной ситуации на рынке предпринимательства и увеличении общего количества жителей города, непосредственно связанных с малым бизнесом.

В мае 2017 года председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Арслан Исбасаров констатировал, что в Оренбурге работают 14 тыс. 541 малых и средних предприятий и 15 тыс. 250 предпринимателей без образования юридического лица. Несмотря на сложные экономические условия, уменьшения общего количества субъектов предпринимательства не произошло.

Малый и средний бизнес города по-прежнему вносит свой серьезный вклад в формирование городского бюджета, обеспечивая планомерный рост налоговых поступлений в муниципальную казну. Сумма налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в городской бюджет в первом квартале 2016 года составила 50,9% от суммы всех налоговых поступлений.

Добавим, за 2016 год в муниципальную казну от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 1 млрд 852,466 млн рублей, что составляет 47,5% от общей суммы налоговых поступлений (в 2015 году в муниципальную казну от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 1 млрд 787,76 млн рублей, что составило 45,6% от суммы всех налоговых поступлений).