Калуга, 26 мая, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Социально-экономическое положение Калужской области за январь-апрель 2017 года рассмотрела коллегия Калугастата, сообщает 26 мая корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По информации ведомства, средняя численность занятых в экономике региона в апреле этого года составила 499,4 тыс. человек, (95,4% к апрелю 2016 года). Общая численность безработных 23,4 тыс. человек (108,8% к апрелю 2016 года).

Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника в апреле текущего года составила 32 500 рублей (оценка) (103,6%), реальная заработная плата снизилась к апрелю 2016 года и составила 98,8%.

Между тем реальные располагаемые денежные доходы населения области в марте этого года составили 97,5% к марту 2016 года, а к февралю 2017 года — 101,3%.

Напомним, по итогам 2016 года Калужская область вошла в число регионов с наименьшим уровнем зарегистрированной безработицы. Он составил 0,7% от численности экономически активного населения.

Центры занятости в прошлом году трудоустроили 19 тысяч граждан, обратившихся за помощью. Региональный банк вакансий содержит на 20% больше предложений, чем год назад.