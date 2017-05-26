Калуга, 26 мая, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Торжественное собрание, посвящённое Дню территориального общественного самоуправления состоялось 25 мая в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги Глава Калуги вручил активистам ТОСов Благодарственные письма

В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы, председатели ТОСов.

Глава Калуги Александр Иванов поздравил активистов территориальных общин и поблагодарил их за плодотворный труд.

«Территориальное общественное самоуправление в нашем городе динамично развивается, на сегодняшний день в Калуге действует 58 территориальных общин, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — калужские ТОСы добились впечатляющих успехов в своей работе, став важнейшим фундаментом системы местного самоуправления. Благодаря территориальным общинам значительно повысилась эффективность работы депутатского корпуса, особенно в сфере благоустройства, решения проблем ЖКХ и проведения разъяснительной работы с населением. В этом году праздник территориальных общин был приурочен к Международному дню соседей. День соседей, или как его ещё называют День добрососедства, призван преодолеть отчуждённость и безразличие к тем, кто рядом с нами в самом широком смысле этого слова. День добрососедства, как и наш день ТОС, направлен на возрождение наших народных традиций, укрепление дружбы и взаимопонимания между жителями».

Александр Иванов также сказал об участии Калуги в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта в течение нескольких лет городские власти Калуги планируют благоустроить дворовые и общественные территории. Кроме того, до 5 июня 2017 года в областном центре будут сформированы предложения от жителей для включения их в муниципальную программу «Городская среда». На сегодняшний день уже поступило 270 предложений по благоустройству калужских дворов.

«Важно донести до жителей, что межевание дворов, попавших в эту программу, будет для калужан бесплатным и в дальнейшем, по заверениям исполнительной власти, никаких налогов взиматься не будет», — подчеркнул глава Калуги Александр Иванов. — Отремонтированные дворы станут собственностью жильцов. Заботиться о сохранении дворовой территории в надлежащем виде будут сами жители с помощью своей управляющей компании. В реализации программы городские власти рассчитывают на помощь территориальных общин, уверен, что нашими общими усилиями мы сможем сделать Калугу ещё более красивой и благоустроенной. Сегодня, в этот праздничный день, хочу поблагодарить всех активистов территориальных общин за неравнодушие, отзывчивость, инициативность, плодотворный созидательный труд. Желаю вам новых успехов и достижений!».

Активистам территориального общественного самоуправления были вручены Благодарственные письма, собравшихся также ждал праздничный концерт.