Вильнюс, 26 мая, 2017, 10:32 — ИА Регнум. «Даля Грибаускайте пожмёт руку Дональду Трампу» — так ещё до начала встречи НАТО в верхах в Брюсселе писали некоторые литовские СМИ. Судя по всему, пока это Грибаускайте не удалось, а единственное место, где Трамп и глава Литвы оказались рядом — общая фотография, ставшая известной из-за инцидента, когда президент США, прорываясь к передней линии, грубо оттолкнул премьера Черногории.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сразу после этого Грибаускайте, которая также шла в первом ряду, что-то сказала Трампу, который не глядя на президента Литвы, что-то коротко ответил, указав пальцем в неопределённом направлении. Грибаускайте заулыбалась, но на общей фотографии она стояла в заднем ряду.

На самом саммите, обсуждая дальнейшее развитие НАТО, Даля Грибаускайте подчеркнула, что общая цель — «это сильный, хорошо подготовленный и максимально быстро действующий НАТО». «Россия продолжает интенсивную милитаризацию у восточных границ альянса, размещает тактическое оружие и отрабатывает направленные против Запада сценарии. Осенью пройдут широкомасштабные учения наступательного характера «Запад-2017». Такое агрессивное и непредсказуемое поведение России вынуждает альянс адекватно реагировать на исходящую угрозу и повышать свою боевую готовность и обороноспособность», — говорится в сообщении пресс-службе Грибаускайте о её выступлении.

По утверждению главы Литвы, «необходимо подготовить постоянно обновляемые планы обороны, предусмотреть военные сценарии и реформировать процесс принятия решений внутри НАТО путем ускорения этого процесса и передачи части полномочий Верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе».

«Вторая задача — обеспечить, чтобы в случае необходимости Прибалтийские страны получили помощь союзников. Для этого необходимо создать региональную противовоздушную оборону и найти решения, способные ликвидировать возможную военную изоляцию региона», — цитирует канцелярия Грибаускайте. «Так как главная конвенциональная угроза безопасности альянса исходит с Востока, по утверждению Дали Грибаускайте, нужно соответствующим образом изменить географическую дислокацию сил НАТО и тяжелой техники», — говорится в сообщении для прессы.

Никаких обещаний и реакции на эти просьбы от официальных лиц и самого Трампа пока не последовало, кроме косвенного высказывания о «странах-нахлебниках», которые не тратят на оборону 2% от ВВП. Литва входит в это число из 23 стран НАТО.