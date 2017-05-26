Арсеньев, Приморский край, 26 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Новейший транспортно-пассажирский вертолет Ка-62, созданный в Российской Федерации, совершил первый испытательный полет. Видео обнародовано на портале YouTube и на странице в соцсети Twitter вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Ка-62. Международный авиакосмический салон МАКС-2013

«Ка-62 начал летать, — написал Рогозин. — Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК «Прогресс» и летчиков-испытателей!».

Известно, что первый полет нового вертолета, который был признан успешным, длился около 15 минут. Ка-62 двигался по кругу и развил скорость до 110 км/час.

Испытания проходили на летной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина в Приморском крае, управляли машиной летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 — конструкторского бюро «Камов».

Вертолет Ка-62 разрабатывался для перевозки пассажиров, оказания экстренной медпомощи, перевозки грузов и экологического мониторинга.

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